瑞銀「亞洲投資論壇」升級 規模版圖擴至香港及新加坡兩地

瑞銀集團宣布，將於5月25日至29日在新加坡與香港舉行第29屆旗艦活動「亞洲投資論壇」（Asian Investment Conference, AIC）。本屆論壇將擴大舉辦規模，進一步強化作為亞洲頂尖投資人盛會的定位，並匯聚全球政策制定者、企業領袖與投資人，共同分享對市場、政策及長期投資主題的觀點。論壇亦邀集重量級講者，包括諾貝爾獎得主Simon Johnson、澳洲前總理Kevin Rudd，以及足球傳奇Thierry Henry等人。

瑞銀預計，兩地合計將吸引超過6,000名與會者參與。今年活動將由「新加坡AIC財富分論壇」揭開序幕，並於5月25日（星期一）連續第二年舉行，聚焦宏觀經濟、投資組合策略及區域機會等市場與投資議題，展開全天討論。

香港場議程將於5月26日（星期二）揭開序幕，並首度舉辦「亞洲投資論壇財富峰會」（AIC Wealth Forum），專為瑞銀全球財富管理客戶打造。論壇將匯聚資深產業領袖、新世代創新者及傑出女性財富管理專業人士，共同探討宏觀經濟與地緣政治發展，以及人工智慧、長壽經濟、全球連結與大宗商品等關鍵投資主題。

瑞銀亞太區家族辦公室高峰會（UBS APAC Family Office Summit）也將於5月26日舉行。來自各地的家族辦公室負責人與決策者，將在會議中進行意見交流，共同打造聚焦於跨世代財富管理與保障議題的交流網絡。

論壇同時也將進行由投資銀行事業部所主辦的 交易與執行專題研討會（Trading and Execution Track），此活動涵蓋兩個半天，將聚焦涵蓋量化策略、數據與執行等議題的深入見解與解決方案，與會人員包括主管機關、資金流動性提供方、產業從業人員及瑞銀專家。

亞洲投資論壇主要議程將於5月27日至28日（周三至周四）舉行，且預期來自上市與非上市公司的與會人員都將創下歷史新高，還有來自亞太地區、美洲、歐洲、中東及非洲共38個國家和地區的客戶。

亞洲投資論壇充分展現「瑞銀一體化」（One Bank）理念，強化投資銀行、財富管理與資產管理三大業務的協同效應，為機構投資人、私人客戶、家族辦公室、企業及創辦人提供量身打造的專屬內容。

以「變局中的投資」為主題，亞洲投資論壇匯聚全球政策制定者、資深央行官員、諾貝爾獎得主及企業領袖，共同探討在政策演變、全球格局重塑與結構性變革驅動下，投資人應如何應對深刻的經濟與地緣政治轉變。

瑞銀全球財富管理聯席總裁暨瑞銀亞太區總裁Iqbal Khan 表示：「瑞銀在舉辦亞洲投資論壇時结合其優良傳統、全球專業與在地見解，邀集來自各地的全球性與區域性領導人，共同檢視這個世代的各項重要議題。我們處於一個經濟轉型的時代，地緣政治、政策與科技，正在快速的重塑各個市場，而新興的人工智慧則將成為具顛覆性與契機的一個強大力量。亞洲投資論壇旨在為企業家與投資者將複雜局勢轉化為清晰洞見，讓與會者帶著嶄新觀點與可付諸行動的投資想法離開，從容應對變局、把握投資機會。」

論壇的重點活動包括重量級主題對談、深度小組討論、星級嘉賓亮相、多場周邊活動及瑞銀主導的研究導覽：

科技、權力與成長的未來 – 由2024年度諾貝爾獎得主Simon Johnson，與亞洲協會（Asia Society）總裁暨執行長、前任澳洲駐美國大使暨澳洲第26任總理Kevin Rudd博士對談，探討政治與科技如何重塑全球成長、通膨與資本流動。

全球資本的關鍵轉折點—凱雷集團（Carlyle）共同創辦人兼聯席董事長David Rubenstein，與瑞銀全球財富管理聯席總裁暨瑞銀亞太區總裁Iqbal Khan對話，討論市場動態、投資策略及投資長期契機。

貨幣政策的下一步 – 紐西蘭儲備銀行前總裁（2018–2025）Adrian Orr與芝加哥邦儲備銀行前總裁暨行政總裁（2007–2023）Charles Evans分享觀點。

地緣政治：誰掌握主導權？——由英國前首相Tony Blair發言人兼新聞秘書Alastair Campbell，新加坡前國防部長（2011–2025）黃永宏博士；以及美國前駐丹麥王國大使（2017–2021）Carla Sands等，分析不斷演變的全球格局。

如何因應日本經濟的成長、穩定與改革階段 – 日本財務大臣、內閣府特命擔當大臣(金融擔當) 暨特別稅收措施及補助審查辦公室負責人片山皋月 (Katayama Satsuki)，將分享日本在不斷變動的全球經濟與金融秩序方面所扮演的角色。

中國大陸經濟的下一個階段 – 中國宏觀金融首席經濟學家暨中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃海洲博士，將分享其對中國不斷變動的經濟所抱持的看法。

瑞銀「體育致藝」Thierry Henry，前國際足總世界杯冠軍球員、阿納森傳奇隊（Arsenal legend） 球員、教練暨足球評論員，將出席今年度的亞洲投資論壇登場。世界杯足球賽將在幾周之後舉行，與會者將有機會透過這獨家「體育致藝」專場，聆聽這位前任冠軍分享頂尖運動員在面臨壓力且須做成決策時，如何在直覺、經驗與分析之間達到平衡。這次會議將是瑞銀為倫敦、巴黎、新加坡和香港客戶所舉舉辦系列會議的第四場。