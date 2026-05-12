14A央行總裁─彭淮南的為與不為

在眾人的期待與勸說下，擁有「十四A總裁」名號（十四度獲美國《全球金融雜誌》評比A級）的彭淮南終於要出書了。主掌央行二十年，他是中華民國任期最長的總裁，歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四任政府。這段橫跨政黨輪替最激烈的時期，不僅見證了台灣民主政治的發展，更足以讓國人檢驗一位「真正的中央銀行總裁」在關鍵時刻的為與不為。

我是一位資深的金融記者，職業生涯中曾採訪過張繼正、謝森中、梁國樹、許遠東及彭淮南等五任央行總裁。每位總裁皆性格鮮明、各具建樹：梁國樹因病遺憾任期較短；許遠東則不幸罹難於一九九八年的大園空難，當時中央銀行更一次折損了三位局處長，令人唏噓。

彭淮南在空難十天後臨危受命，接掌大印。首場戰役便是一九九七年起席捲亞洲的金融危機。當時泰銖因投機攻擊崩潰，信心恐慌蔓延，新台幣亦面臨猛烈狙擊。甫接下大任，彭淮南頂著外界「大開自由化倒車」的批判聲浪，下令關閉NDF（新台幣無本金交割遠期外匯），切斷投機套利的血脈，讓台灣逐步度過危機。這道禁令，直到二○一四年九月才宣告鬆綁。

度過亞洲金融風暴以後，二○○八年雷曼兄弟倒閉引發全球金融海嘯，彭淮南以連續七次降息寬鬆資金，並採行謹慎的「動態穩定」匯率政策，帶領台灣經濟在風暴中前行。面對美國每年以匯率報告施壓，以及熱錢的興風作浪，彭淮南主張：小型經濟體的外匯市場極易受國際資金波動干擾，自由移動的效益常被過度誇大。他著名的「彭三條」—「不歡迎熱錢；必要時採取資本管制；維持匯率穩定」，本質上是為了守住國家的貨幣主權。

這份堅持，過去引發不少激辯。自由派學者批評其政策是「阻升不阻貶」；台積電創辦人張忠謀亦曾數度公開質疑其不讓新台幣貶值，造成台灣出口廠商在競爭中處於不平等地位，甚至直言：「若是一家企業的執行長，早就被董事會炒魷魚了。」面對產業龍頭對嗆，彭淮南依然不為所動。

卸任後，他曾經痛批美國聯準會貨幣政策的「溢出效應」，認為過度QE（量化寬鬆）搞得新興市場雞飛狗跳，讓世人無端付出代價。他更當面向前聯準會主席柏南克抗議：「QE帶來太多負面效應，讓我們很煎熬！」

回望這二十年，宛若重溫台灣金融發展史，也讓我們反思大國操縱資本「以鄰為壑」的本質。對照當下，美國總統川普揮舞MAGA（讓美國再度偉大）大旗，地緣經濟已被武器化，台灣多年累積的經濟果實正面臨嚴峻考驗。在單邊主義橫行的時代，彭淮南當年的「為與不為」更顯其戰略預見：那不只是利率匯率數字的拉鋸，更是守護全民財富、維持經濟韌性的堅持。

彭總裁的雙率政策雖曾遭少數前理事批判，現任總裁楊金龍一次致同仁的信中，引述美國前總統老羅斯福的演講做出最有力的辯護：「對於那些實際在場上拚搏，臉上沾滿塵土與汗血的人…永遠不應與那些冷眼旁觀、不須承擔成敗的人相提並論。」

彭總裁任期內歷經多次激烈的總統大選，其施政的高民調，始終是藍綠爭取的人選。他總是以「中央銀行總裁是我最後的公職」一句話回絕。陳水扁曾屬意其擔任副閣揆；馬英九至少三度希望其出任閣揆，甚至曾在一周內三度召見；蔡英文更在二○一一年以親筆信邀其搭檔參選，甚至請出李登輝出面勸進，二○一五年，蔡再次邀約，在私密宴席上因彭夫人代為堅定回絕，蔡悵然離席。這份專業的潔癖與政治的中立，實為政壇罕見。

對我們跑過央行新聞的記者來說，彭淮南不僅是總裁，更是那位在央行新聞室黑板前比手畫腳、解釋國際收支帳原理的「彭老師」。他深知公眾理解是政策推動的基礎，曾大聲抱怨：「主跑央行的記者應該要有央行認證才行啊！」

彭淮南卸任後，依然心志如一，婉拒邀聘，僅任無給職央行顧問。卸任七年後，他終於同意出書，書名《永遠的銀行員彭淮南》，記錄了一位技術官僚如何以專業風骨築起金融護城河。這不僅是歷史，更是守護國家經濟韌性的生存指南。

（本文摘自「永遠的銀行員彭淮南--從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」）