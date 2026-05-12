維持紀律…彭淮南：勇敢打炒匯 不能怕

千呼萬喚下，中央銀行前總裁彭淮南在卸任八年後終於發表回憶錄，這本由聯經出版的「永遠的銀行員彭淮南│從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」上下二冊今日上市。書裡披露許多決策祕辛，如實還原他堅持專業、始終如一的二十年總裁歲月。

提到膽識與勇氣，中央銀行前總裁彭淮南最為人稱道的，莫過於亞洲金融危機期間，斷然決定關閉新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）市場。彭淮南關閉新台幣NDF，曾引發外界批判他開自由化倒車，就連老長官郭婉容也不怎麼認同。彭淮南表示：「我作為一個中央銀行總裁，明知有這一個大漏洞卻不做防堵，怎麼對得起國家。」「我知道會有人罵我，但為維持市場紀律，我告訴自己勇敢一點，不能怕！」

李登輝挺彭 「對的事就做下去」

當時李登輝總統還請辦公室主任蘇志誠轉告：「對的事情就繼續做下去。」

「永遠的銀行員─從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」一書作者、央行顧問李榮謙在回憶錄後記裡指出，已故中研院院士朱雲漢曾於二○一三年撰文推崇彭淮南的高瞻遠矚，他並提及，「在亞洲金融危機期間批評彭總裁停止國內法人辦理NDF交易有違自由化的記者，在升任為總編輯後，於二○○九年公開在專欄上向彭總裁道歉，坦承其當時太過天真、太過相信華爾街人士的說法。」那位總編輯以斗大標題：「報告彭總裁：我錯了！」公開道歉。「認錯需極大勇氣，」彭淮南欣慰地表示。

從央行外匯局長到總裁，彭淮南打擊國際熱錢與匯市投機客奮戰的形象鮮明，他曾說過：「我們就像一艘小船，當航空母艦從旁邊經過時，絕對會受到航空母艦的影響。」台灣方面也承受與美方匯率談判的壓力，彭淮南點滴在心頭。在這本書中披露了不少外人過去不得而知的祕辛。

一九九八年，央行總裁彭淮南（中）與副總裁許嘉棟（左），針對投機客造成國內股匯市波動舉辦記者會。圖／聯合報系資料照片

與美談判匯率 感受到小國無奈

彭淮南在擔任央行經研處長期間，即曾於一九八九年三月二十日與央行副總裁俞政飛抵夏威夷，與美方展開三天兩夜的匯率談判，這次談判並延後至三月二十三日方才結束。彭淮南參與這次匯率談判並初試啼聲，卻強烈感受到小國的無奈，並埋下他日後質疑美元霸權的導火線。

一九九二年五月十二日，美國財政部公布的匯率報告指控我國操縱新台幣匯率，俞政與彭淮南於當年七月六日再度連袂赴美。不過，這次彭淮南身分已是外匯局長，外界紛紛猜測此行應是與美國財政部官員溝通新台幣匯率問題。俞政事後證實，美國財政部主管國際金融事務的副助理部長佛爾「恰好」也在紐約，雙方一起聚餐，「順便」就兩國經濟景氣及國際收支問題交換意見。

九月十六日，時任央行總裁謝森中與彭淮南第四度赴華府參加國際貨幣基金（ＩＭＦ）與世銀聯合年會會外會。此行謝森中告訴美財政部助理部長莫福德，美認定台北「操縱」匯率是不公平指責。該年十二月三日，中美匯率諮商在台北舉行，我方主談代表為央行副總裁俞政及彭淮南，美代表來台諮商匯率的是此前彼此恰巧在紐約碰頭的財政部副助理部長佛爾。這回合中美匯率諮商達成共識，美方表示明白我並未操縱匯率，我則承諾對現行資本管制定期檢討，逐漸放寬。

嗆美採量化寬鬆 向柏南克抗議

二○一五年五月Fed前主席柏南克應邀來台，主辦單位力邀彭淮南出席，彭淮南原本無意參加。不過，因馬英九總統決定與柏南克見面，加以主辦單位積極撮合「雙南會」，他最終還是與柏南克閉門晤談了十分鐘。彭淮南甚至當面對柏南克提出抗議，直指Fed的量化寬鬆（QE）帶來很多副作用，「讓我們很煎熬（suffer）」；面對彭淮南的直言，柏南克點點頭、聳聳肩，並回問台灣的情況是否還好？彭淮南則回說，台灣控制得還可以，可以說是有驚無險地度過。

彭淮南卸下央行總裁後，嗆聲美國Fed貨幣政策的外溢效應之危害，更是火力全開。

他表示，金融危機前，柏南克在擔任Fed理事時，與當時的主席葛林斯班一樣，對金融創新抱持過度迷思，導致全球金融危機爆發；危機之後，柏南克仍財源廣進，重創的經濟卻難痊癒。迄今，世人仍為他們當時錯誤付出慘痛代價。更何況，柏南克擔任Fed主席任內所採的三輪QE，搞得新興市場國家雞飛狗跳，這種自掃門前雪的自私行徑，絕非負責任大國央行該有的作為。