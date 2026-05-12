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金管會：外價金調整須經同意 新壽魏寶生表示持續溝通

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新新光金控（2887）合併後，旗下新光人壽1月開帳的外價金，由去年底的996億元，降到560億元（含台新人壽39億元），減少逾四成，引發爭議。金管會主委彭金隆昨（11）日強調，外價金是「法定準備」，並非會計準則問題；對此，新光人壽董事長魏寶生則低調表示，「持續溝通」。

台新新光金昨強調，目前正積極與金管會保險局溝通釐清。去年7月24日雙方合併後，金控與新壽所認列的外價金金額完全相同，約469億元，但新壽去年尚未消滅，財報仍採原會計方式處理，以原始投資成本認列，而金控財報則以金融資產公允價值作為認列基礎，再加上新台幣匯率波動，使得外價金計提結果產生差異。

舉例來說，假設十年前買進美債100元，新壽以投資成本認列，所提存的外價金較高，但是十年後因殖利率走升、債券價格下跌，合併時台新新光金控以市價評價認列，所提存的外價金較低。

而在彭金隆為外價金爭議「定調」後，台新新光也面臨會計帳如何處理的難題。一家壽險高層分析，台新新光因合併碰到外價金問題，在台灣沒有先例可循，目前距離第1季財報期限5月15日只剩幾天，時間緊張，但若等到第2季財報才列入，要追溯調整的難度更高。

新光金控 台新新光金控 金控

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