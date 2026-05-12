競爭加劇下！四大會計事務所加薪搶才 新鮮人起薪也調高

四大會計師事務所為吸引人才，今年將大幅調薪。針對審計部門，KPMG安侯建業、安永昨（11）日都表示，今年平均調薪幅度可望達12％；勤業眾信平均調幅將不低於10％；資誠（PwC Taiwan）預估調幅約9％。

人才競爭加劇下，四大會計師事務所全面啟動加薪與人才投資計畫，再掀新一波搶才大戰。

此外，在新鮮人起薪方面，KPMG與安永今年同步調升審計部門起薪，大學畢業起薪由4萬元調高至4萬2,000元，研究所畢業則由4萬4,000元提高至4萬6,000元，調幅約4％至5％；勤業眾信則調升新鮮人起薪5%；資誠同步啟動新鮮人起薪調整，希望提升人才招募競爭力。

今年調薪以審計部門增幅最為明顯。KPMG表示，今年審計部門整體平均調薪幅度可望超過12%，表現優異者，工作二至三年後，年薪就有機會突破百萬元。

安永也指出，今年審計服務部門年度平均調薪幅度預估達12%，將明顯高於往年。

勤業眾信強調，除整體平均調薪不低於10%外，更打破傳統以年資為主的制度，導入彈性升遷與高績效調薪機制，對具潛力與高績效的優秀同仁，調薪幅度可超過20%，並提供不受年資限制的快速晉升機會。

資誠表示，今年同步檢視薪資結構與跨職級連動制度，審計部門平均調幅約9%。

四大會計師事務所同步爭奪AI時代下的高階專業人才，AI與數位轉型成為四大人才布局重點，均強調隨著AI技術快速導入審計、稅務與顧問服務，未來專業人才除會計與審計能力外，也必須具備數據分析、數位工具應用及跨域整合能力。

因此，四大會計師事務所今年都明顯加大AI相關投資與培訓。勤業眾信強化AI與數位工具訓練；資誠強調打造學習型職場；安永則全面檢視薪酬與人才制度；KPMG則持續優化薪酬與績效獎金制度，希望透過更具競爭力的職涯發展環境留住人才。