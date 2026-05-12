金管會：外價金調整 須經同意…市場解讀不認同台新資產重算說法

台新新光金（2887）合併後爆發外匯價格準備金（外價金）爭議，金管會主委彭金隆昨（11）日首度表態，強調外價金是「法定準備」，並非IFRS或會計準則問題。市場解讀，金管會已定調不採認台新因合併「資產重算」，作為外價金大減的理由。

台新新光金日前首度召開合併後法說會，揭露新光人壽2026年1月開帳外價金，由2025年底的996億元降到560億元（含台新人壽39億元），減少逾四成。因外價金屬負債項目，引發市場高度關注。

立委賴士葆昨天在立法院財委會質詢，新壽外價金一夕減少逾四成，金管會態度為何？彭金隆回應，外價金屬法定準備，提撥有法律規定，「這不是會計準則問題」，收回也有一定法律程序。

彭金隆表示，外價金不是IFRS規定，而是依監理法令提列的法定準備，若涉及收回，也須經金管會同意，「法規訂得非常清楚。」

除保險局外，銀行局也同步關注台新新光金控財報認列問題。銀行局長童政彰表示，將檢視母金控財報，是否依循保險局認定標準辦理，他指出，金控財報屬集團監理架構，由母金控彙整各子公司財報，因此子公司如何認列，將全數反映至母金控財報；子壽險外價金該如何認列，也須依保險局標準辦理。

保險局早在4月中旬即要求新壽更正相關數字。4月底，新壽也被找去說明，主張此次差異主要來自合併會計處理。台新方面認為，此次外價金減少，是合併後會計基礎改變下的資產重新評價的結果，屬合併開帳的會計處理差異，並非「收回」準備金。

但彭金隆明確表態，外價金屬法定準備，「不是會計問題」。市場解讀，金管會已否定台新以會計處理作為外價金大減依據的說法。

外價金制度自2012年上路，主要用來因應匯率波動風險。依規定，壽險業在匯兌利益增加，或外幣曝險擴大時，須從獲利提存準備金。2025年底前舊制並未設有「收回」機制，直到2026年2月修法後，才新增符合風險承受能力、並經金管會核准後，可申請收回的條件。