快訊

墾丁大街鬥毆後飛車追逐...賓士酒駕自撞副座好友送命 法院判決出爐

川習會前夕…美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億美元對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

近一月主動式台股 ETF 表現亮眼 這兩檔飆漲逾三成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

在AI、高股息與電子權值股持續帶動下，台股11日延續多頭氣勢，加權指數穩健走揚，帶動多檔主動式台股ETF表現亮眼。其中，以掌握AI供應鏈、電力基建、半導體及高成長題材為核心配置之主動式ETF，受惠於經理團隊靈活調整持股與精準選股策略，今日績效明顯優於大盤，展現主動管理優勢。

統計近一月報酬率前五強主動式台股ETF，漲幅都在27%以上。其中前兩強主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）、主動復華未來50ETF（00991A），近一月更是飆出31.2%、31.1%的漲幅。

近期國際資金持續回流台股，使具備產業趨勢研究能力與即時調整配置彈性的主動式ETF，更能有效掌握市場輪動機會。相較傳統被動式ETF追蹤指數表現，主動式ETF可透過動態持股調整，於震盪行情中兼顧成長與風險控管，逐漸受到投資人青睞。

兆豐台灣豐收ETF（00996A）經理人王仲良表示，今年市場主軸仍圍繞在「AI長線成長」與「全球資本支出擴張」，台灣在半導體與電子供應鏈中具備關鍵地位，主動式台股ETF將持續聚焦具產業競爭力與獲利成長動能之企業，並透過靈活布局，協助投資人掌握中長期投資契機。

隨著ETF市場朝多元化發展，兼具專業研究、主題掌握與操作彈性的主動式ETF，正逐步成為投資人布局台股的新選擇。

台股 半導體 供應鏈

延伸閱讀

主動式ETF夯 衝出超額報酬

買大盤不如挑主動基金？富蘭克林華美高科技飆85％、00981A大漲70％

這主動式 ETF 受益人大增二倍 經理人聚焦台積電概念股

5月高股息ETF大紅包來了！00961年化配息11.49%奪冠、00934、00982A緊追在後

相關新聞

近一月主動式台股 ETF 表現亮眼 這兩檔飆漲逾三成

在AI、高股息與電子權值股持續帶動下，台股11日延續多頭氣勢，加權指數穩健走揚，帶動多檔主動式台股ETF表現亮眼。其中，以掌握AI供應鏈、電力基建、半導體及高成長題材為核心配置之主動式ETF，受惠於經理團隊靈活調整持股與精準選股策略，今日績效明顯優於大盤，展現主動管理優勢。

資產管理專法7月曝光 金融業未來「一張執照」可跨業管理資產

亞資中心政策將從「試辦」正式走向「制度化」。金管會規劃，6月底公布高雄專區部分業務「全台落地」，7月底再提出「資產管理專法」雛形，未來金融業可憑一張「資產管理執照」，就能跨業經營、管理各類資產商品。

聯邦銀擬直接投資MaiCoin境外母公司 金管會有異見

聯邦銀行原計畫投資MaiCoin境外母公司9.67%股權，但因金管會認為缺乏營運事實，決定不予執行。聯邦銀行將改由大股東的企業進行投資，雙方合作模式不受影響。

新壽外價金開帳少四成引關注 董座魏寶生回應了

新光人壽外匯價格準備金從996億元減少至521億元，降幅達47.7%。金管會已要求公司說明。董事長魏寶生表示正在持續溝通，合併后的會計處理產生誤解，影響財報數據。

三度攜手工會簽署團體協約 富邦產險以制度化協商打造勞資共好

為打造勞資共好的工作環境，富邦產險11日舉行「團體協約簽約典禮」，在台北市政府勞動局、全國金融業工會聯合總會及工會代表的多方見證下，與工會正式簽署第三次團體協約，為員工提供多項優於法規之福利。本次簽署象徵勞資雙方長久以來的互信基礎，更展現富邦產險積極落實公司治理、建構和諧勞資關係，及實踐ESG企業永續經營的堅定承諾。

台股上漲撐匯價 新台幣小升1.4分收31.415元

美伊局勢持續僵持，美元指數重返98之上，不過台股上攻動能延續，為新台幣提供支撐，今天盤中再次挺進31.3元價位，收盤收3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。