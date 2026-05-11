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資產管理專法7月曝光 金融業未來「一張執照」可跨業管理資產

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
未來金融業可憑一張「資產管理執照」，就能跨業經營、管理各類資產商品。示意圖／ingimage
未來金融業可憑一張「資產管理執照」，就能跨業經營、管理各類資產商品。示意圖／ingimage

亞資中心政策將從「試辦」正式走向「制度化」。金管會規劃，6月底公布高雄專區部分業務「全台落地」，7月底再提出「資產管理專法」雛形，未來金融業可憑一張「資產管理執照」，就能跨業經營、管理各類資產商品。

金管會主委彭金隆日前接受《經濟日報》專訪時表示，亞資中心目標是「兩年有感、四年有變」，其中「四年有變」的核心，就是把政策制度化。

他強調，資產管理專法已提升至行政院層級推動，並建立跨部會平台協調，代表這不只是金融政策，而是國家級發展工程。

彭金隆指出，台灣過去其實沒有真正獨立的「資產管理業」，大多依附在投信體系下。未來將參考香港牌照制度等國際模式，重新定義「資產管理業」，讓台灣從傳統財管市場，進一步轉型為具國際競爭力的資產管理樞紐。

據透露，未來資產管理範圍，不再只侷限於傳統有價證券，而是擴大納入更多元資產與新興業態。

銀行局長童政彰表示，6月底將先公布高雄資產管理專區下一階段調整方向，包括哪些業務將從「高雄試辦」擴大全台、哪些新業務納入專區，以及哪些項目仍留在高雄持續試驗。

緊接著，7月底高雄專區上路滿周年時，金管會將赴高雄提出周年成果報告，並首度對外說明「資產管理專法」初步架構。

據了解，專法目前規劃兩大方向，一是建立全新的「資產管理執照」制度，二是整合租稅誘因與跨部會配套。

未來銀行信託、券商、投信顧、期貨商、保險等業者，只要取得一張「資產管理」執照，將可搖身一變成為「資產管理業者」，類似做全委概念，替客戶代操管理各項資產，跨業經營。

這也意味，台灣金融業長年採行的分業管理制度，將迎來重大改變。過去投信、券商、銀行財管各有法規限制，未來若改採單一執照制度，業務經營、管理範圍都將大幅鬆綁。

彭金隆認為，專法最大意義是，建立長期穩定制度。透過立法，可讓國內外投資人更清楚政府長期政策方向，提供更穩定、明確的投資環境。

其次，專法也有助建立跨部會法律基礎，提升行政效率，同時向國際宣示台灣已將資產管理列為國家戰略產業，有助吸引外資與高端人才來台布局。

彭金隆 金管會 金融業

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