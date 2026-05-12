永豐金前四月獲利創高

千呼萬喚下，中央銀行前總裁彭淮南在卸任八年後終於發表回憶錄，這本由聯經出版的「永遠的銀行員彭淮南│從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」上下二冊今日上市。書裡披露許多決策祕辛，如實還原他堅持專業、始終如一的二十年總裁歲月。

2026-05-12 00:41