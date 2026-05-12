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永豐金前四月獲利創高
永豐金（2890）公布4月自結獲利，累計前四月稅後純益達158.33億元，較前一年度成長75%，每股稅後純益（EPS）為1.09元，雙雙創下公司歷史新高。年化股東權益報酬率達18.25%。
永豐金今年以來獲利大幅成長，主要由核心子公司表現亮眼所帶動。永豐銀行前四月稅後純益達93.38億元，年增16%，並連續第六年創下同期新高。獲利成長動能來自利息淨收益與手續費淨收益同步擴增，年增幅分別為25%與9%；同時資產品質維持穩健，逾放比率僅0.10%。
京城銀行前四月稅後純益為20.32億元，除受惠於1月處分國際租賃業務帶來2.87億元一次性收益外，利息、手續費及金融交易淨收益亦全面成長，資產品質穩定，逾放比率維持在0.08%。
證券業務方面，永豐金證券前四月稅後純益達42.96億元，年增高達256%，創歷史同期新高。
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