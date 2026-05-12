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南山壽助你護家、安家、傳家

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
南山人壽全新推出「美滿臻愛美元利率變動型終身保險（定期給付型）」，保障到保險年齡110歲的保單年度末。南山／提供
南山人壽全新推出「美滿臻愛美元利率變動型終身保險（定期給付型）」，保障到保險年齡110歲的保單年度末。南山／提供

房貸、癌症與傳承，成為現代家庭最常見的三大保障缺口。南山人壽5月推出「美滿臻愛美元利率變動型終身保險（定期給付型）」，主打以一張保單，同時補強「護家、安家、傳家」需求，並以「三大缺口、六大保障」為核心設計。

南山人壽指出，現代家庭最大的風險，首先是房貸壓力。依聯徵中心統計，今年1月全台房貸族已超過225萬人，平均房貸582萬元，但壽險平均每人死亡給付僅62.8萬元，保障與負債明顯失衡，一旦家庭經濟支柱發生意外，恐讓家人同時承受生活與債務壓力。

第二大缺口則是癌症醫療費用。衛福部統計，2023年平均每3分48秒就有一人罹癌；癌症基金會調查也顯示，逾六成病友需自費治療，近四分之一支出超過百萬元，但南山統計保戶平均癌症保障僅約56萬元，保障明顯不足。

第三則是傳承缺口。台灣進入大繼承時代，未來十多年預估將有逾百萬棟房屋透過繼承移轉，但背後往往伴隨遺產稅、資產分配與現金流問題，若缺乏預先規劃，恐讓傳家變成負擔。

針對三大缺口，南山人壽推出「美滿臻愛」六大保障設計。第一是拉高壽險保障，利用利率變動型商品特性，提高保障槓桿。

以30歲男性、繳費10年為例，若宣告利率維持4.3%，身故保障最高可達總繳保費約4倍。

第二是新增重度癌症提前給付機制。第二保單年度後若確診重度癌症，可先領取20%基本保額與增額繳清保額，讓壽險保單也能作為癌症治療基金。

第三則是保費豁免機制。若因疾病或意外導致二至六級失能，或罹患重度癌症，可免繳後續保費，但保障持續有效，降低家庭財務壓力。

此外，保單也提供保障至110歲、身故保險金分期給付，及作為家族傳承資金等三大設計，希望兼顧長壽風險與資產傳承需求。

南山人壽商品研發副總游乃穎表示，希望打造兼具「自益」與「他益」功能的保單，不只照顧被保險人，也能在疾病或意外發生時，穩定家庭生活與財務安全。

南山人壽 房貸 衛福部

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