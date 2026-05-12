中信女子高球賽 周四開打

日次巡與台巡共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，本周四（14日）起一連三天於東方高爾夫俱樂部登場，總獎金5,000萬日圓、冠軍獎金900萬日圓，為日次巡最高。今年適逢中國信託成立60周年，特別新設「CTBC 60周年涂阿玉傳承獎」，將頒發獎牌與獎金115萬日圓予「中國信託女子公開賽」三日賽事中單回合最低桿選手，勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉拚戰精神。

中信銀昨（11）日舉辦開賽記者會，中信銀個人金融執行長楊淑惠、賽事主席暨中信金（2891）最高顧問黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長黃璧洵、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）理事森本多津子、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑、侯羽薔、丁子云、劉芃姍、俞涵軒共同出席。

楊淑惠表示，中國信託長期推廣台灣高爾夫運動，是國內首家舉辦大型高爾夫球賽事的企業，1977年及1978年舉辦「中華女子高爾夫公開賽」連續兩屆冠軍就是涂阿玉；中國信託今年成立60周年，特別新設獎金115萬日圓的「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」，表彰涂阿玉職業生涯榮獲115座職業賽冠軍、七度成為日本女子職業高爾夫巡迴賽賞金后，於女子高球界成就非凡的表現，勉勵選手向涂阿玉看齊，持續精進球技。

「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑、丁子云、劉芃姍、俞涵軒將與台灣、日本、韓國、中國大陸、泰國、新加坡及馬來西亞等地，共108位好手同場競技，丁子云和劉芃珊賽前多次赴球場練習，劉芃珊發現賽事場地長草比其他球場長，特別加強練習不同球位，會保持平常心全力發揮；侯羽桑、俞涵軒則不約而同表示，誓言將冠軍留在台灣。

本賽事獲近20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「台北─洛杉磯商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；D&D Design and Desire品牌方提供「一桿進洞獎」，可獲「梔子花鑽戒」；另有文心建設、台灣三井不動產、台灣運彩、西武王子大飯店、宏睿國際、佳世達科技、信驊科技、建大工業股份有限公司、近鐵集團、澳洲米隆莊園、FOREMOST GOLF、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、STANLEY台灣、VESSEL Taiwan中呈實業、Visa，攜手推動台灣高爾夫發展。