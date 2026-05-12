玉山銀防詐 啟動公私聯防

為響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」五大防護面向，玉山銀行昨（11）日與桃園市政府地政局、臺灣桃園地方檢察署及桃園市政府警察局簽署防詐合作備忘錄（MOU），由地政局長蔡金鐘、檢察長張春暉、警局長廖恆裕及玉山銀行總經理林隆政共同出席，宣示以公私協力整合資源，為桃園市民建構數位防詐防護網。

玉山銀行指出，本次合作聚焦兩大重點：一、與地政局合作推廣「地籍異動即時通」，於民眾辦理不動產設定、變更或信託等辦理作業，同步宣導並協助民眾啟用，讓當事人可即時掌握不動產異動資訊，降低詐貸風險；二、在偵查端導入玉山AI防詐偵測模型，精準識別可疑交易，並在法規範圍內與檢警共建「異常帳戶通報機制」，實現資料即時串接與聯合分析，以阻斷詐騙資金流轉，達到先發制人的防詐效果。

玉山銀行總經理林隆政表示，透過整合公私部門與科技應用，推廣地籍異動即時通、異常帳戶通報等措施，建立跨域聯防體系，從源頭到偵查端全方位守護民眾資產安全。此外，玉山銀行首創「指定聯絡人」機制：當偵測到顧客出現高風險交易時，系統會立即通知其信賴親友協助辨識阻詐，迄今約2,000名顧客已啟用此服務，明顯提升防詐效率與社會信任。

玉山升級打詐系統，建置「潛在被害人管理模組」，整合跨單位通報數據，系統化註記疑似受害者並延伸至各業務系統，強化前線人員主動偵測與關懷能量。今年3月行動銀行上線「帳戶安全鎖」，用戶可一鍵鎖定異常帳號，同時提供「信用卡自主鎖定」等工具，提升顧客自主管理與即時防護能力。

展望未來，玉山將持續投入防詐資源，深化科技與應用在地合作，落實「跨域合作 反詐同行」承諾，打造更安全、值得信賴的金融環境，全力守護顧客資產安全，讓民眾在金融服務體驗上更加安心有保障。