聯邦銀擬直接投資MaiCoin境外母公司 金管會有異見

聯邦銀行（2838）11日公告，原先預計將直接投資現代財富控股公司（MaiCoin集團境外控股母公司）9.67%的股權案，因金管會主要認為，投資主體是境外控股公司，沒有營運事實，不符合銀行法規定，因此聯邦銀公告該投資案將不予執行。據了解，此案將改由透過聯邦銀大股東個人關係企業進行投資，預料將不會影響雙方的合作模式。

聯邦銀行去年8月25日公告，董事會決議通過投資現代財富控股公司（MaiCoin集團境外控股母公司）約莫2,781.7萬美元，共取得535.7萬股，持股比例為9.67%，也預計將先前聯邦創投所持有的股數全數轉移給聯邦銀行；但由於該案需向金管會申請核准後，才得辦理投資。

據了解，針對這項投資案，起初金管會就曾口頭認為可能有爭議，但聯邦銀行仍希望主管機關能給予明確的函釋，以利於公司治理追蹤，經過金管會這段期間的討論，主管機關已正式回覆，認為Modernity Financial Holdings, Ltd（Cayman Islands）為境外控股公司，非屬金融相關事業，且關鍵是境外控股公司沒有營運事實。

根據銀行法74條規定，商業銀行不論是投資金融相關事業或非金融相關事業都必須經過主管機關核准，但前提是要有營運事實，而非境外控股公司，另外，若是屬於非金融相關事業，銀行投資也不得超過被投資公司已發行股數的5％。

據了解，聯邦銀行對於此案並非作罷，而是預計將改由透過聯邦銀大股東個人關係企業去投資現代財富控股公司，等於是換一個方式投資MaiCoin集團境外控股母公司，而非由聯邦銀行直接投資。對此，聯邦銀行表示，這部分尊重主管機關認定，也強調與MaiCoin集團之間的合作並沒有改變，不會有所影響。