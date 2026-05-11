臺銀、一銀等13家銀行與佳世達科技完成120億永續指標連結聯貸案簽約

佳世達科技（2352）委由臺灣銀行及第一商業銀行統籌主辦新臺幣120億元永續指標連結聯貸案，已於11日完成聯貸簽約，簽約儀式假臺灣銀行總行舉行，由臺灣銀行董事長凌忠嫄、第一商業銀行董事長邱月琴與佳世達科技董事長陳其宏共同主持。

該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額參貸2.07倍，承諾金額達207億元，最終以120億元結案，充分顯示金融同業對佳世達科技事業轉型成果及營運表現給予高度肯定。

本聯合授信案將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等多項永續連結指標，依佳世達科技實際永續績效，提供貸款優惠，以實際行動支持公司實踐「共創共好 永續抵佳」的永續經營目標。

佳世達集團在液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領導地位，近年高附加價值事業轉型成功，已成為橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及網路通訊四大事業的跨領域科技集團；現階段公司正積極投資四大事業並致力擴大高毛利事業，2025年合併營收連續5年突破2千億元，其中醫療事業營收突破300億元及智能解決方案營收達360億元、均創歷史新高，全年度營業毛利率達16.8%，連續三年突破16%。

展望2026，佳世達科技將持續深化醫療與AI雙引擎布局，且將AI布局列為未來轉型的重要核心，將從「數據、演算法、算力」三大主軸著手，並透過集團資源整合，進一步拓展AI應用與基礎建設市場，以驅動集團的持續成長。此外，佳世達科技作為大艦隊的旗艦企業，引領艦隊夥伴在環境、社會、治理面積極採取永續行動，連續七年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、連續三年入選標普全球永續年鑑（The S&P Global Sustainability Yearbook 2026）獲得全球排名前5%的殊榮，顯示佳世達集團深耕企業永續經營的卓越成果。

臺灣銀行長期秉持「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」核心價值，深耕聯貸市場，截至2025年底已連續七年蟬聯臺灣聯貸市場統籌主辦行(Mandated Lead Arranger)及額度分銷行(Bookrunner)雙料冠軍，奠定穩定的市場領先地位；在社會責任方面，臺灣銀行響應國家政策不遺餘力，為協助企業因應美國關稅衝擊，積極配合財政部推動「金融支持措施」成效斐然，榮獲財政部2025年「金融支持措施-貿易融資利息減碼(收)」績優金融機構之肯定；同時，臺灣銀行亦持續善用信保機制，榮獲「協助中小微企業多元發展獎（淨零轉型類）」及「信保金質獎(授信經理人)」等獎項，顯示臺灣銀行全方位協助國內企業經營與發展的成效。在永續金融發展方面，臺灣銀行將持續深化永續金融的布局，透過創新產品與策略，為臺灣淨零轉型注入長遠穩健的動能。