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新壽外價金開帳少四成引關注 董座魏寶生回應了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽董事長魏寶生。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
新光人壽董事長魏寶生。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

新光人壽2025年底外匯價格變動準備金為新台幣996億元，今年1月1日開帳日外價金為521億元，減幅達47.7%，引起外界關注，金管會已要求新壽提出說明。對此，新光人壽董事長魏寶生低調表示「持續溝通」。

台新新光金控合併後，旗下新光人壽的外匯價格準備金從996億元縮水至521億元，一夕減少475億元或47.7%，因外價金列屬負債項目，減少後將直接反映在淨值增加，也引發市場高度關注。

而合併前後外價金落差如此之大，最主要原因在於合併時的帳務處理過程產生認知誤解。台新新光金去年7月24日合併後，金控與新壽所認列的外價金金額完全相同，約469億元，但由於新壽去年尚未消滅，因此財報仍採用原會計方式處理，以原始投資成本認列，而金控財報則以金融資產公允價值作為認列基礎，再加上新台幣匯率波動影響，使得外價金計提結果產生差異。

簡單來說，假設10年前買進美債100元，新壽以投資成本認列，因此所提存的外價金較高，但10年後因殖利率走升、債券價格下跌，合併時台新新光金控（2887）以市價評價認列，因此所提存的外價金較低。

另一家壽險高層分析，外價金議題是個大工程，倘若最終是要將475億元列入財報中，距離第1季財報期限5月15日只剩四天，時間緊張，但若是等到第2季財報才列入，亦有不小的難度，再加上依照會計制度恐無法直接放入外價金，那要放到什麼會計科目，以什麼名目放入，目前來說沒有規範可以依循，因此還需看最後溝通的結果。

新壽 新光金控 新光人壽

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