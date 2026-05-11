三度攜手工會簽署團體協約 富邦產險以制度化協商打造勞資共好

為打造勞資共好的工作環境，富邦產險11日舉行「團體協約簽約典禮」，在台北市政府勞動局、全國金融業工會聯合總會及工會代表的多方見證下，與工會正式簽署第三次團體協約，為員工提供多項優於法規之福利。本次簽署象徵勞資雙方長久以來的互信基礎，更展現富邦產險積極落實公司治理、建構和諧勞資關係，及實踐ESG企業永續經營的堅定承諾。

富邦產險表示，優秀人才是企業維持長期競爭力的核心要素，自2016年首度與工會締結團體協約後，始終秉持「共好」精神提升員工福祉。本次簽約內容亮點在於多項優於勞基法規之福利措施，涵蓋員工持股信託、產假、喪假，以及生育與育兒補助等。富邦產險致力於完善員工福利制度，期盼能實質提供同仁家庭負擔的必要幫助，這不僅是福利制度的深化，是公司推動人才永續的重要環節，更代表企業對員工不同生命階段價值的支持。企業的永續發展必須構築於穩健且透明的勞資關係基石之上，本次協約的達成，為勞資雙方透過理性協商、凝聚共識的成果。

簽約儀式邀請台北市勞動局副局長梁蒼淇、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉及勞工界代表等貴賓出席，共同見證「勞、資、政」三方的良好合作範式，凸顯富邦產險在追求全球競爭力的同時，以身作則，將「勞資和諧」納入公司治理的高度，體現金融服務業作為穩定社會力量的責任。

持續營造多元、包容且和諧的職場環境，富邦產險致力轉化傳統雇傭關係為「策略夥伴關係」，並持續深化與工會的互動，確保企業在快速變動的市場中，由內而外推動創新與發展，再創價值新頁。