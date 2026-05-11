元大金深化聯防 攜手高檢署簽署MOU

繼與刑事警察局簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書」後，元大金控持續升級金融犯罪防制及公私聯防合作，今日與臺灣高等檢察署正式簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書（MOU）」，此次合作由元大金控全面串聯旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信及投顧六大子公司，攜手高檢署深化聯防機制，打造金融安全防護網，從源頭阻斷詐騙金流，展現元大金控於金融犯罪防制的前瞻布局與整合實力。

本次簽署儀式在法務部部長鄭銘謙的親臨見證下，由元大金控董事長翁健與高檢署檢察長張斗輝代表雙方簽署，依據MOU合作內容，元大金控與高檢署將建立情資分享機制，針對客戶可疑金融帳戶、高風險因子特徵、參數及重大詐欺或洗錢犯罪情資進行共享，以強化預警偵測能力，提升防堵金融詐欺及洗錢犯罪之效率與準確性，即時攔阻不法金流。

同時，元大金控將串聯旗下子公司將分析成果回饋高檢署，並於司法偵查過程依法協助提供必要資訊，成為追緝洗錢犯罪的強力後援，共同守護民眾資產安全。

元大金控董事長翁健表示，打擊詐騙與洗錢防制已成為金融體系與社會共同面對的重要課題，唯有透過公私部門緊密協作，建立跨機構整合與聯防機制，方能有效因應新型態金融犯罪的挑戰。元大金控將持續發揮金融專業與整合優勢，攜手司法機關深化聯防量能，共同建構更完善且具韌性的金融安全環境。

近年來，元大金控金融科技防詐方面積極導入AI與大數據分析，旗下銀行首創「天網暨衛星AI阻詐模型」表現亮眼，平均可提前約47天偵測出約六成警示帳戶，並有效降低近九成詐騙洗錢金流。該模型除榮獲第12屆台灣傑出金融業務菁業獎及國家品牌玉山獎等殊榮，並獲得財訊金融獎、遠見ESG績優獎及國際媒體《The Asset》評選為「台灣最佳金融安全專案」首獎等多項肯定，展現元大於科技阻詐的卓越成效。

此外，元大證券亦推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」，讓投資人無須登入就能即時確認消息來源的真偽，強化反詐防護網。