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台股上漲撐匯價 新台幣小升1.4分收31.415元

中央社／ 台北11日電
新台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片
新台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片

美伊局勢持續僵持，美元指數重返98之上，不過台股上攻動能延續，為新台幣提供支撐，今天盤中再次挺進31.3元價位，收盤收31.415元，升1.4分，台北及元太外匯市場總成交金額22.875億美元。

美國跟伊朗談判觸礁，國際油價再次啟動漲勢，避險情緒升溫，支撐美元指數反彈，亞幣升貶互見。

儘管亞幣走勢分歧，近期新台幣匯率與台股、外資動向高度連動，而美國經濟數據顯示景氣仍具韌性，加上AI與半導體族群續強，均有助台股延續多頭氣勢。台股今天開高震盪走高，一度攻上42021.78點，隨後漲勢收斂，終場上漲186.12點，收41790.06點。

新台幣兌美元今天以31.41元開盤，而後隨台股走高，匯價穩步走揚，盤中最高觸及31.35元，不過外資偏雙向操作，加上進口商逢低敲進美元，抑制升幅，收盤價未能站上31.3元。

外匯交易員表示，美伊談判觸礁，但市場普遍認為這僅是雙方拉鋸過程，未進一步升高衝突，因此金融市場反應有限，股匯市仍由資金面主導；不過台股漲破42000點後，上方賣壓沉重，加上川習會即將登場，投資人轉趨觀望，估新台幣短線轉為偏升盤整，靜待消息面更為明朗。

央行統計，主要亞幣今天各自表現，人民幣在川習會題材激勵之下，升值0.08%，新台幣小升0.04%，日圓貶值0.18%，韓元跌0.28%。

台幣匯率 美元指數 台股

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