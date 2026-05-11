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亞資高雄專區業務逐步擴至全台 金管會7月底說明專法

中央社／ 台北11日電

金管會主委彭金隆日前說明，高雄專區到今年3月底資產管理規模（AUM）達新台幣4559億元、客戶數達3736人。金管會表示，高雄專區啟動後，金融機構加快人才、制度建置速度，部分成熟業務將逐步擴大至全台適用，預計7月底宣布相關專法方向。

立法院財政委員會今天審查金管會115年度預算案，並進行詢答。高雄專區2025年7月啟動，國民黨立委賴士葆關注，高雄專區推動的都是有錢人業務，包括家族辦公室等，未來後續如何繼續推動，不該讓外界認為只是為了有錢人在推動政策。

彭金隆說，高資產業務是亞資中心的其中一部分，但並非全部，像是2025年7月推出的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）即是普羅大眾都可申辦。台灣整體AUM近2年已成長8兆元、3月底增至40.63兆元，目標6年把台灣AUM規模從1兆美元倍增至2兆美元，面對香港、新加坡的幾十年發展，台灣必須急起直追。

民進黨立委賴惠員則關心，21家銀行投入高資產業務，客戶約2.3萬人，平均一家僅1000多人，能否支撐市場發展。

彭金隆指出，目前AUM規模當然不夠，還有成長空間，但以台灣開放私人銀行業務的時程來看，客戶成長速度在可接受範圍。他預期，隨著高雄專區可提供過去在台灣無法提供的業務後，高資產客戶數將持續增加。

彭金隆9日出席2026縣市政策說明會高雄首發場活動時首度揭露，高雄專區2025年7月啟動，截至2026年3月底，高雄專區客戶數達3736人，專區AUM為4559億元，成果超預期。

針對下一階段高雄專區發展，彭金隆說明，較高風險的業務會在高雄專區試辦，隨著金融業者人才、制度完備後，部分已成熟的業務，將逐步放寬到全台灣都可進行。

此外，目前金管會現行監理架構，若無保險利益，信託受託人原則上無法直接替受益人買保單，立委關切此法規障礙，彭金隆說，財富傳承除了投資商品外，保險也扮演一定角色，也請保險局研究引入國外經驗的可行性。

高雄專區6月將滿週年，金管會說明，後續彙整私人銀行、家族辦公室、國際金融業務分行（OBU）財富管理業務工作坊等業務回饋意見，預計後續將宣布高雄專區哪些業務將擴大到全台可承作，並在7月底宣布專法方向。

高雄 彭金隆 金管會

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