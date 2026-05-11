四大搶才白熱化！勤業眾信新人起薪調高5%、績優者加薪逾20%

四大會計師事務所搶才戰持續升溫。勤業眾信11日宣布，針對審計與確信服務同仁，今年整體平均調薪幅度不低於10%，其中高績效、具潛力的優秀同仁，調薪幅度更可超過20%。此外，事務所也同步調升社會新鮮人起薪5%，希望透過更具競爭力的薪酬與升遷制度，強化人才留任與招募。

勤業眾信表示，此次調薪除反映市場人才競爭趨勢，也進一步打破過往以年資為主的升遷框架，改採更具彈性的升遷與高績效調薪制度，讓表現優異的同仁能有更快的晉升機會。

除薪酬制度調整外，勤業眾信今年也同步加大人才培育投資，聚焦AI與數位能力養成。事務所指出，隨著AI快速發展，未來審計與顧問服務都將更加仰賴數據分析與數位工具，因此持續投入資訊平台建置與AI應用導入，並提供相關培訓課程，希望強化同仁未來競爭力。

在職涯發展方面，勤業眾信也強化「審計與顧問雙向發展」制度。事務所表示，同仁除可累積審計專業外，也能依個人興趣參與數位轉型、ESG及風險管理等顧問專案，拓展跨領域經驗。

另外，勤業眾信也持續推動全球Mobility國際發展計畫，提供海外派駐與跨國專案參與機會，希望協助同仁拓展國際視野，打造更多元的職涯發展路徑。

勤業眾信強調，面對AI時代與人才市場變化，事務所除持續優化薪資福利外，也希望透過數位能力培養、跨域歷練與國際發展機會，提升整體人才競爭力。