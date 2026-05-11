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安泰銀行驅動低碳轉型 再獲北市績優綠色採購表揚

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安泰銀行再度榮獲台北市114年績優綠色採購民間企業及團體表揚，由安泰銀行營運長陳威名（左）代表領獎。圖／安泰銀行提供
安泰銀行再度榮獲台北市114年績優綠色採購民間企業及團體表揚，由安泰銀行營運長陳威名（左）代表領獎。圖／安泰銀行提供

響應政府「2050淨零排放」政策，安泰銀行（2849）積極推動綠色採購與低碳營運，於台北市政府環境保護局主辦的「台北市114年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會」中榮獲表揚，此為安泰銀行連續第二年獲表揚。

本次表揚大會於5月11日在台北國際會議中心舉行，安泰銀行於2025年度綠色採購金額達新台幣4,542萬元，遠逾受獎門檻， 顯見安泰銀行已將永續理念深度融入營運決策。透過綠色採購機制，安泰銀行優先選用具環保標章之產品，不僅降低營運過程對環境的衝擊，更發揮金融業影響力，以具體行動引領產業供應鏈朝低碳轉型邁進。

安泰銀行持續將綠色採購納入供應商管理架構，兼顧能源效率與環境效益，具體執行面包括辦公室ESG 節能行動，全面採用環保標章A4影印紙、原生碳粉匣及再生文具，並租用節能型辦公設備以降低資源消耗。

節能設備汰換自2023年起逐步完成全行LED照明更換，並持續更新具節能標章之空調與資訊設備，強化低碳營運基礎建設。

在地化供應鏈，以台灣在地廠商為優先考量，落實環保原則之餘，亦促進地方經濟發展，落實企業社會責任。

安泰銀行已將綠色採購納入內部ESG績效指標，透過制度化管理機制確保行動落實。

北市 安泰銀行

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