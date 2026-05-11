安永宣布調薪 審計年度調薪平均預計達12%

安永聯合會計師事務所宣布，持續強化人才投資與留任策略。自今年7月起，安永的所有新鮮人不分業務線，起薪均調高2000元；審計服務部門的年度調薪幅度平均預期將可達12%，將顯著超越往年，展現對未來人才的高度重視與投資。除了起薪調整外，安永將全面檢視並優化薪酬結構，結合市場趨勢、物價變動及員工績效，確保薪資體系具備高度競爭力與公平性，為所有同仁打造更具吸引力的報酬環境。

2026-05-11 17:02