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安永宣布調薪 審計年度調薪平均預計達12%
安永聯合會計師事務所宣布，持續強化人才投資與留任策略。自今年7月起，安永的所有新鮮人不分業務線，起薪均調高2000元；審計服務部門的年度調薪幅度平均預期將可達12%，將顯著超越往年，展現對未來人才的高度重視與投資。除了起薪調整外，安永將全面檢視並優化薪酬結構，結合市場趨勢、物價變動及員工績效，確保薪資體系具備高度競爭力與公平性，為所有同仁打造更具吸引力的報酬環境。
安永深信，人才是企業最重要的資產，我們不僅提供具市場競爭力的薪酬，更致力於打造全方位的職涯發展平台。透過系統化的培訓計畫、跨部門輪調及國際交流機會，鼓勵同仁持續學習與成長，幫助每位員工發掘潛能，實現職涯理想。
此外，安永致力營造多元、包容且充滿活力的職場文化，強調員工的身心健康與工作生活平衡。從彈性工時、健康促進計畫，到多元文化活動與員工關懷方案，安永持續傾聽員工需求，打造一個支持個人成長與團隊合作的環境。
安永相信，唯有持續投資人才、提供完善的發展機會與具競爭力的薪酬，才能吸引並留住業界頂尖人才，與同仁攜手共創卓越未來。
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