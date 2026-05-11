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勤業眾信宣布 審計與確信服務優秀同仁調薪超過20%

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所今宣布，將實施彈性升遷與高績效調薪制度，對具潛力與高績效的優秀同仁，調薪幅度超過20%；圖為勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。圖／勤業眾信聯合會計師事務提供
勤業眾信聯合會計師事務所今宣布，將實施彈性升遷與高績效調薪制度，對具潛力與高績效的優秀同仁，調薪幅度超過20%；圖為勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。圖／勤業眾信聯合會計師事務提供

勤業眾信宣布，針對審計與確信服務同仁，今年整體平均調薪幅度不低於10%。事務所打破傳統年資框架，實施彈性升遷與高績效調薪制度，對具潛力與高績效的優秀同仁，調薪幅度更可超過20%，展現對頂尖人才的實質重視，並提供不受年資限制的加速晉升機會。

此外，因應人才市場變化與新世代期待，勤業眾信同步宣布調升社會新鮮人起薪5%，持續透過具競爭力的起薪與多元彈性的職場環境，延攬優質新血加入。

除了極具競爭力的薪酬制度外，勤業眾信今年更在三大面向強化人才培育。首先，是大量投入 AI 與數位人才培養，透過持續加大資訊平台投資與積極導入 AI 應用，提供數據分析及數位工具培訓以強化同仁未來關鍵能力。

其次，勤業眾信率先強化「審計與顧問雙向職涯發展」機制，讓同仁在累積紮實審計專業之餘，能依興趣參與數位轉型、ESG 及風險管理等多元顧問專案。

第三個面向，則是藉由全球 Mobility 國際發展計畫，同仁更有機會參與海外派駐或跨國專案，在不受限於單一專業的環境中拓展國際視野，打造兼具深度與廣度的多元職涯路徑。勤業眾信不僅優化薪資福利，更致力於擴大同仁跨領域能力，共同驅動產業未來的競爭力。

薪資 職場 職涯

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