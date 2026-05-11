資誠調升新鮮人起薪 審計部門平均調薪上看9%

因應人才市場變化及重視人才發展，資誠（PwC Taiwan）宣布啟動薪酬調整計畫，率先調升社會新鮮人起薪。此次調整同步檢視薪資結構與跨職級連動，以強化人才延攬與留任。透過本次調整，審計服務部門的年度調薪平均幅度預期將可達9%。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，資誠將以人才發展與組織長期投入為核心，努力提升整體薪酬競爭力，建立感謝與信任的文化，持續提供更多彈性給同仁，以打造更具吸引力的職涯環境。

PwC Taiwan人資長曾博昇表示，不只薪酬調整，資誠將持續推動多元人才發展措施，涵蓋專業培訓、職涯發展、數位能力培養及彈性工作模式等面向，提供同仁更完整的成長資源，並持續優化工作支持，打造具彈性與延展性的專業職涯環境。

曾博昇強調，未來將持續關注外部環境與人才市場動態，定期檢視相關制度與配套，並持續優化，以強化組織長期競爭力。