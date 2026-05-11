KPMG安侯建業大幅調薪 審計平均加薪上看12%

KPMG安侯建業今天宣布，自今年7月起，畢業後加入審計部門的新鮮人，起薪率先調高2000元。至於現職同仁及其他新進的人才，將檢視物價通膨、市場整體薪酬水平及各職級表現及平均薪酬狀況，作為薪資架構及薪酬策略調整的依據，持續優化年度調薪幅度及績效獎金制度，進一步提升整體薪酬競爭力。

KPMG安侯建業預估，今年審計部門整體平均調薪幅度會較往年顯著提升，預計可望超過12%，對於表現優異之同仁，工作2~3年後甚至有望突破百萬年薪，以落實重視人才及員工照顧的核心精神。

此外，KPMG安侯建業人資長洪士剛強調，「人」是KPMG最重要的資產，「以人為本」是KPMG非常重要的核心價值。而員工照顧一直是KPMG持續努力的重點方向。公司致力打造「多元」、「包容」的企業文化，提供同仁不同內容的歷練與選擇，以及暢通的升遷管道，只要有心發展，每位同仁都能在KPMG打造屬於自己的舞台。

同時，KPMG 重視傾聽每一位同仁的聲音，並將「共創職場體驗」視為重要核心。所有福利與活動皆源自同仁意見回饋，透過家庭日、電影月、 Happy Friday 及忙季小確幸等活動，陪伴大家在努力工作之餘，也能感受到 KPMG 的支持與關懷，共同營造正向且有溫度的職場環境。