金管會：警示戶有望跌破14萬戶 3家銀行列入黑名單

金管會今天表示，去年4月建立銀行警示戶管考指標，成效已陸續浮現，今年3月底警示戶已降至14.3萬戶，目前持續下降，快降至14萬戶以下，目前3家銀行列入警示戶黑名單；至於金融機構與VASP跨業照會機制，子法預計5月底預告，拚8月底、9月上路。

金管會去年針對銀行警示帳戶觀察指標與督促改善部分，設定2項評估指標。第1，當月警示帳戶占比除以存款帳戶占比；第2為警示帳戶新增戶數月增率除以警示帳戶新增同業的平均月增率，當2個比率同時大於100%，就會列入警示戶黑名單。

立法院財政委員會今天審查金管會115年度預算案，並進行詢答。國民黨立委顏寬恒關注，台灣推動打詐專法，希望有效打擊犯罪行為，不過2024年底仍有14.9萬警示戶，關心目前警示戶狀況，是否有銀行列入警示戶黑名單中。

金管會銀行局長童政彰指出，2025年建立警示戶管考機制，成效已陸續浮現。2025年10月起，銀行警示帳戶數每月約下降2000到3000個帳戶，今年3月底警示戶降至14.3萬戶，並持續下降，已快跌破14萬戶。目前有3家業者列入觀察名單，金管會將持續控管，目的不是揭露業者，而是希望持續讓警示戶往下降。

行政院會去年底通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，建立疑似詐欺被害人保護、金融業提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）跨業照會等機制，藉以完備金融防詐法制架構。

童政彰會後受訪時表示，詐防條例修法後，授權金融機構跟VASP業者可以跨業照會、介接資料，近日已找業者討論，預計5月底預告子法修法內容，未來金融機構可跟VASP業者進行照會，可完全掌握金流跟虛擬資產狀況，子法拚8月底、9月上路。

童政彰也說，子法上路前，也會請銀行公會、電子支付公會、VASP公會透過實務聯繫，補強相關機制。