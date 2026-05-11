國家融保機制「不吃大鍋飯」添誘因 15家國銀響應

國發會主委葉俊顯今天表示，支持企業赴美投資的國家融資保證機制預計5月底啟動，目前已有15家國銀響應。此次機制設計調整過去由參貸銀行共同分攤損失的做法，改為「自己做、自己負擔」，不再「吃大鍋飯」，目前除了8家公股行庫參與，另有中信銀行等7家民營銀行響應。

台美關稅談判後，政府為了實現「根留台灣、布局全球」目標，並落實以「台灣模式」與美國供應鏈合作，在企業自主投資的基礎上，國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，由政府透過信用保證方式，支持金融機構提供上限2500億美元的企業授信額度，協助赴美投資企業取得資金。

葉俊顯表示，第一期資金目標為12億美元，由國發基金出資約8億美元、公民營銀行4億美元，預計5月底啟動；而第一期將可支持金融機構提供赴美投資企業約500億美元的融資額度，使用額度達當期融資額度80%以上，自動開啟下一期。

機制設計方面，葉俊顯指出，此次設計有2點不同，一是不要求銀行保證專款一次到位，允許先繳1/5，剩下4/5有實際進度再繳，降低一次到位的資金壓力。

第二，葉俊顯指出，按照過去情況，若某案發生問題，是由所有參與銀行共同賠付，此次改為「自己做自己負擔、國發基金幫忙」，這代表不再「吃大鍋飯」，銀行業者對此設計相當肯定，覺得合理且公平。

葉俊顯表示，目前除了8家公股行庫，還有7家民營銀行響應，中信銀行態度積極，希望後續有更多民營銀行參與；按照目前進度，公民營銀行出資應會超過4億美元。

媒體關切企業赴美投資意願，以及是否掌握第一期500億美元融資額度報名情況。葉俊顯說，根據經濟部資料，目前有意赴美投資的金額加總約350億美元，實際融資情況較難預估，因為廠商可透過發債或其他籌資管道進行，業者也還在評估中。

經濟部日前針對半導體、人工智慧（AI）及伺服器相關供應鏈廠商赴美投資意願進行盤點，約詢問20家台灣企業，包括聯電、環球晶、緯創、廣達、仁寶及富士康。這些企業提出的投資意願約為350億美元，可望成為首波赴美投資重點案源。