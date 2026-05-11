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台產揭保險黃牛陷阱 推「安心陪伴服務」守護高齡用路人

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

針對高齡族群日益嚴峻的交通安全與詐騙風險，台灣產物保險揭露專門鎖定弱勢長者的「保險黃牛」亂象，提醒民眾提高警覺。業者指出，不法人士常出沒於醫院或事故現場，趁長者發生交通意外、情緒慌亂之際，以「代辦強制險理賠」或「協助爭取更高賠償」為由，誘導簽署不平等合約，並抽取高達30%至50%的高額酬金，嚴重侵害權益。

為強化長者防詐意識，台產於宣導活動中提出三大重點。首先，事故發生當下應保持冷靜，優先報警並聯繫保險公司，切勿輕信現場陌生人士；其次，強制險理賠屬法定保障，透過保險公司申請程序透明且無須額外費用；第三，應提高警覺、拒絕不當勸誘，避免落入話術陷阱。現場亦透過實例說明常見詐騙手法，協助長者建立「理賠不求人」的正確觀念。

除強化教育宣導外，台產也持續優化事故支援服務。攜手55688集團 推出的車險「安心陪伴服務」，自今年1月於雙北地區上線以來，已獲保戶正面回饋，並自5月8日起擴大至六都及新竹部分地區。當保戶發生交通事故時，可透過手機直撥55688按88，由專人即時確認狀況並啟動服務，提供現場事故處理指引，並視需求安排代駕或叫車支援，協助穩定情緒、降低突發事件衝擊。

台產強調，面對高齡社會來臨，除提升保險保障外，更應結合即時支援與防詐教育，打造更安全、友善的用路環境。

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