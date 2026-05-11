凱基金控綠色採購破13億元 永續行動連八年獲北市表揚

凱基金控綠色採購成果再獲殊榮。台北市政府11日舉辦「114年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會」，凱基金控暨旗下子公司第八度榮獲「綠色採購獎」肯定。自2016年至2025年，凱基金控集團綠色採購金額已逾13億元，其中2025年度採購金額突破4億元，展現全集團永續行動力。

凱基金控表示，集團以ONE KGI為核心策略，將永續思維融入採購決策與日常營運，展現集團永續行動力，旗下各子公司依循永續採購原則，優先選用低污染、低耗能、可回收，且具備國內外環保認證的產品，涵蓋綠色環保標章、能源之星、節能標章、省水標章、綠建材標章及碳足跡減量標籤等，從採購源頭開始，實踐對環境保護的承諾。

為進一步降低運輸過程的資源耗用，同時支持在地產業發展，凱基金控暨旗下子公司亦積極提高向國內企業採購的比例，2025年在地採購比重約95%，透過實際行動將永續理念轉化為對台灣供應鏈的支持。

在實務作為上，集團公司採購節能電腦設備、伺服器、儲存系統與低碳裝修建材，並採用具備環保標章的影印紙與印刷品，搭配無毒大豆油墨及低污染、可回收事務機碳粉，將綠色理念延伸至日常營運以及辦公室場域。

凱基金控暨旗下子公司也將永續採購延伸至能源面向，持續擴大綠電採購，2022年至2025年間，集團累計綠電採購金額已逾1億元，逐步降低營運碳足跡。

此外，凱基金控透過供應鏈管理機制，鼓勵供應商取得節能減碳與 ESG相關ISO認證。2016年至2025年間，集團透過採購行動支持低碳轉型供應商，並同步擴大符合綠色採購標準的產品採購規模，相關金額合計已逾27億元。

凱基金控表示，綠色採購是永續策略的重要環節，未來將持續整合集團資源，協同各子公司深化永續行動，攜手供應商及利害關係人，共同回應氣候變遷與環境挑戰，擴大低碳產品與服務的運用，朝向環境友善、社會共榮的永續目標前進。