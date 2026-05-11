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迎暑假出國旺季 永豐推5大外幣8%優利

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐銀行定存優利及線上換匯一覽表。
永豐銀行定存優利及線上換匯一覽表。

迎接暑假出國旅遊旺季，永豐銀行即日起推出5大外幣7天期8%優利定存，為國人放大旅遊基金。永豐銀行零售金融處處長李吉彬表示，出國旅遊除規劃行程外，備妥外幣現鈔或信用卡等支付工具亦是重要環節；旗下推出5大外幣（美元、人民幣、歐元、澳幣及日圓）7天期8%及1個月期4.2%、幣倍卡卡友獨享1個月期4.5%換匯優利定存，協助國人預先規劃換匯和短期定存交易一次完成，出國旅遊更加輕鬆自在。

根據統計，2025年國人出國旅遊高達1,894萬人次、創下新高，較2024年成長逾12%，推估出國支出超過1兆元。永豐銀行表示，除以短天期定存為國人放大旅遊基金外，亦提供多期別美元、人民幣定存，最低原幣100元起，協助客戶靈活資產配置；同時，即日起至6月30日，每周三透過MMA金融交易網、行動銀行或大戶APP，於線上以新臺幣結購五大外幣享換匯減分優惠。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站、幣倍增遊趣、美人雙幣　智匯布局及周三匯元日查詢。

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