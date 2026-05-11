國家融保機制5月底啟動 中信金等15家行庫助企業赴美

台美經貿合作再邁一步。國發會主委葉俊顯11日透露，為支撐供應鏈赴美投資，總額2,500億美元的「國家融資保證機制」預計5月底啟動，目前已有中信金（2891）及八大公股行庫等15家行庫搶進，首期將釋出500億美元融資額度，助攻台廠落腳美國。

這項機制源於台美今年1月簽署的投資合作備忘錄（MOU）。內容包含企業赴美投資2,500億美元，以及政府將提供上限2,500億美元的融資保證。根據規劃，國家融保機制分五期籌資，保證成數最高五成、保證倍數20倍，整體專款需求約62.5億美元。

葉俊顯指出，此次機制與以往「吃大鍋飯」的總體一起賠付方式不同，採取「自己做的案子自己負擔」原則，並由國發基金共同分擔風險，這設計更為公平、合理，也成功吸引八大公股行庫，以及中信金等七家民營銀行加入，目前仍在陸續收件中，後續有待相關行庫內部董事會通過後，再行公布結果。

在資金籌措方面，葉俊顯表示，第一期資本金規劃為12億美元，由國發基金出資8億美元，民間行庫出資4億美元。目前看來，民營銀行參與意願超乎預期，整體第一期資金到位並無問題。依照保證倍數換算，該機制首期約可承作500億美元的貸款總額度，後續若額度使用超過80％，將自動研議開啟第二期籌資。

葉俊顯指出，根據經濟部初步盤點，目前有意願赴美投資的台廠，融資需求規模約落在340億至350億美元之間。他分析，企業籌資管道多元，部分大廠如鴻海（2317）、仁寶（2324）等可能傾向自行發債，但國家融資保證仍能提供更穩定的籌資管道，引導國內資金有序地進入美國市場。

此外，葉俊顯提及，日前訪美行中也特別拜會美國參議員，表達企業界對「台美避免雙重課稅（ADTA）」立法進度的關切，期望在今年順利完成立法，大幅降低台美雙向投資的稅務阻力。