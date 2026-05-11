打詐見效！警示戶跌破14萬戶 金管會：3銀行列黑名單

警示帳戶持續降溫。銀行局長童政彰說，去年建立銀行警示戶管考指標後，成效已開始浮現，今年3月警示帳戶已降到14萬2212戶，並在3月後跌破14萬戶大關；目前被列入觀察名單的銀行維持三家，顯示打詐管控開始見效。

國民黨立委顏寬恆質詢指出，警示帳戶從2021年底到2024年底，已從約6.4萬戶暴增到14.8萬戶，三年幾乎翻倍，2025年也一度衝破15萬戶，質疑金管會強力宣導下，為何警示戶仍持續增加。

童政彰表示，金管會2025年建立警示帳戶管考機制後，2025年10月起已開始看到效果，警示戶數每月下降約2000至3000戶。2026年3月底降到14萬2212戶，3月後也已跌破14萬戶，顯示銀行端控管逐步改善。

他說，目前金管會已和高檢署建立平台，並與檢警調合作，加強異常帳戶監控與追查，希望持續壓低警示帳戶數量。

除傳統人頭帳戶外，虛擬資產金流也成為最新監理重點。

這次「打詐專法」母法修法，將授權金融業可和VASP（虛擬資產服務商）做跨業照會、金流與幣流介接。

金管會預計5月底公布子法草案，三個月內上路。現階段也已找電支、銀行公會和VASP公會等單位，先透過實務聯繫建立補強機制。

至於外界關注的「警示戶黑名單」制度，童政彰指出，目前最新列入觀察名單的銀行有三家，但制度主要目的是督促改善，而非公開揭露。

依現行機制，若銀行近四個月有三個月被列入、或近五個月有四個月列入觀察，金管會就會要求董事長、總經理說明並提改善報告；若七個月內連續五個月列入，才可能對外揭露。

童政彰強調，制度核心仍是要求金融機構做好警示帳戶控管，「目標還是讓警示戶往下降」。