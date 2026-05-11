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守護保戶樂齡生活 新壽「安心退休有保障平台」上線

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽推出「安心退休有保障平台」，並舉辦多場教育訓練，期望協助國人提早完善退休規劃。新光人壽／提供
新光人壽推出「安心退休有保障平台」，並舉辦多場教育訓練，期望協助國人提早完善退休規劃。新光人壽／提供

面對全球壽命延長、退休年期拉長所帶來的財務壓力，台新新光金控（2887）子公司新光人壽秉持「公平待客」理念，致力提供具體且可及的數位服務體驗，日前正式推出「安心退休有保障平台」，以保戶需求為核心出發，強化資訊透明與數位友善設計，透過資料視覺化清晰呈現未來資金需求與退休缺口，期望協助國人及早因應長壽風險，輕鬆擘畫退休藍圖。

隨著醫療進步與生活品質提升，長壽已成為全球共同趨勢，根據內政部生命表統計，國人平均壽命超過80歲，甚至高於全球平均水準，這也代表退休後可能面臨長達20多年以上的生活，退休準備壓力持續升高，也讓「資金是否足夠支撐退休生活」成為人生重要課題。有鑒於此，新光人壽「安心退休有保障平台」導入「互動式退休缺口分析儀表板」，結合中華民國退休基金協會專業數據與不同職業類別試算機制，並依據人生階段與風險屬性，將保戶分為「大好青年」、「家庭支柱」及「樂齡生活」三大族群，提供差異化保障規劃建議，並自動過濾不適合的複雜金融資訊，讓內容更貼近保戶實際需求與財務能力。

「安心退休有保障平台」支援跨裝置操作，無論透過手機或電腦，保戶只需輸入基本資料，即可自主掌握退休資金需求，並設置「一鍵諮詢」功能即時串接專業服務團隊，提供個人化說明與保障規劃建議，打造不中斷的數位金融服務體驗。新光人壽表示，平台可望成為業務員與客戶之間的重要互動橋樑，透過視覺化圖表與即時試算結果，業務員能夠依據客戶不同人生階段持續提供精準建議，不僅強化服務價值，也有助於長期經營客戶關係與維繫人脈網絡，打造更具溫度與黏著度的服務。

新光人壽為協助保戶妥善規劃退休缺口，在平台正式上線前已於全國舉辦多場業務宣導教育訓練，培訓業務同仁善用平台功能，並邀請董事黃信昌及多位主管親臨督導，展現公司由上而下、貫徹公平待客精神的堅定決心，此外，平台亦全面導入金融友善設計，針對中高齡族群提供字體放大、簡化操作流程與白話說明，縮減數位落差並結合多元諮詢管道，真正實踐普惠金融精神。未來，新光人壽將持續以公平待客、共融社會為核心願景，結合數位創新與保險專業，協助國人建構穩健退休現金流，成為大眾面對長壽社會最堅實的財務後盾。

新光人壽 新壽 內政部

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