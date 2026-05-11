富邦證券新一代 API 再升級 正式支援 Golang 語言

富邦證券持續推動程式交易創新，以擴大參與、強化安全為服務理念，全面升級新一代API。本次改版不僅延續Python、Node.js、C++與C#等多語言支援，還新增Golang（Go）語言，並導入API Key登入與權限控管機制，在效能與資安兩方面全面進化，打造更穩定、彈性的程式交易環境。

富邦證券表示，Golang以高效能、低延遲及高併發處理能力著稱，廣泛應用於金融科技與大型即時系統。此次新一代API升級率先業界導入Golang，憑藉其高效能與高併發特性，能更有效支援即時行情處理、策略運算與自動化下單，讓投資人與開發者在建構程式交易系統時，享有更快、更穩定的體驗。

此外，富邦證券新一代API的資安升級也是本次重點。本次導入API Key登入與權限控管機制，使用者可依實際需求設定不同存取權限，例如限定可登入的IP來源，並分別控管行情存取、交易下單與帳戶功能。這項設計特別適合對雲端部署與分散式架構，藉由權限分級與環境區隔，投資人能打造更安全、靈活且符合自身策略需求的交易架構。

富邦證券未來將強化新一代API的功能，投入效能優化、資安強化與語言支援擴充，並探索更多雲端與分散式架構的應用，打造兼具前瞻性、彈性與高度可靠度的程式交易環境。隨著市場快速變動，富邦證券將持續提供創新工具，協助投資人靈活部署策略，掌握交易效率與安全性的雙重優勢。