利率維持較高水準 美國非投資等級公司債有利基

聯準會（Fed）2026年4月29日如預期維持聯邦基金利率於3.5%-3.75%不變，不過，官員意見分歧程度創逾30年來之最，除了理事米蘭支持降息外，另有三位成員雖支持利率不變，但反對在聲明中納入寬鬆傾向的措辭。

主席鮑爾認為當前能源通膨尚未達高峰，核心通膨存在上行壓力，於此同時，川普拒絕伊朗的和平提議，誓言繼續對伊朗海上封鎖直到達成核協議，刺激布蘭特油價一度觸及每桶120美元，今年來已近翻倍，美國十年期公債殖利率則是彈升8.43點至4.4298%突破3月底高點，自美伊衝突以來升幅逼近50個基本點，最新芝商所FedWatch工具4月30日顯示，市場預期聯準會可能到2027年底才會再降息，不過美元指數98.961價位，僅略高於去年底水準。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒預估，聯準會今年因通膨因素將難以降息，政策利率大致維持穩定，美國非投資等級債殖利率可望維持於具吸引力的水準。美伊衝突使油價高漲，目前本基金配置能源債逾一成，看好能源中游與煉油產業將受惠。

而就私募信貸市場風波，葛倫‧華勒表示，非投資等級債市以BB等級債為主，多為上市公司，且軟體業占比不到3%，而私募信貸市場則多是CCC或B-等較低信評等級，軟體業占比高達三成左右，且流動性遠低於非投資等級債，是極為不同的產品。本基金聚焦於投資純粹非投資等級債，目前存續期僅2.95年，到期殖利率7.27%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜·德賽指出，全球化退潮及創新加速，疊加美伊衝突，都指向未來更高的殖利率環境。全球化退潮降低貿易效率，意味成本上升與通膨的結構性上行壓力，創新加速提升生產力則意味更高的中性實質利率，而地緣衝突突顯各國提高國防支出與能源安全的必要性，這將增加額外公共投資支出，推高殖利率，同時也提醒全球供應鏈的脆弱性與強化區域化的趨勢。

桑娜·德賽認為，通膨與債券殖利率在未來數年將偏向上行，投資策略宜聚焦於存續期間較短的資產，也同時應關注新興市場的布局契機。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，新興國家在地緣政治日益分裂的環境中能維持強勁地位，源於其長期致力於結構性改革，及在多極化格局中審慎靈活的布局(例如貿易夥伴多元化)。隨著全球政治與貿易陣營持續重整，預期部分新興國家將從中受益。

富蘭克林證券投顧表示，美伊談判僵局使荷莫茲海峽仍處幾乎封鎖的狀態，地緣風險與利率維持高檔將使美元短線有撐，而油價與潛在通膨也將支撐殖利率於較高水位，建議投資組合核心持有短存續期美元資產，例如美國非投資等級公司債，以降低波動風險，並留意新興國家受惠貿易重組與自身改革紅利的長線投資契機。