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新壽外匯價格準備金爭議 彭金隆：準備金收回須經金管會同意
金管會主委彭金隆今天前往立法院財政委員會報告及備詢，針對台新新光金合併後爆發外匯價格準備金（外價金）爭議，彭金隆強調外價金是「法定準備」，並非會計準則問題，提存與收回都有法律程序，須經金管會同意。
彭金隆回答國民黨立委賴士葆質詢時指出，外價金的提撥不是會計準則，是根據法律提撥的法定準備的問題。彭金隆表示，金控法是規範金控公司，保險法是規範保險公司，兩家金控合併，合併後的壽險公司提存外價準備金，也必須依照保險法的規定來執行。
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