新壽外匯價格準備金爭議 彭金隆：準備金收回須經金管會同意

全民瘋台股，使投信業者更積極投入ETF（指數型股票基金）的發行，立委吳秉叡今日關切很多券商營業員因為有ETF的IPO募資壓力，經常發生ETF發行之初規模暴漲，但一段時間之後就暴跌的情況，對此金管會主委彭金隆強調，倘若業者踩到紅線，就會從原本的「申報生效制」，改成「申請核准制」，亦即由證期局採取「事前審核」方式才能發行新檔ETF。

2026-05-11 12:13