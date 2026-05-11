新安東京海上產險攜手中信兄弟 守護球迷行車安全

新安東京海上產險長期深耕棒球運動族群並關注球迷行車安全保障，日前在台中洲際棒球場中信兄弟主場賽事，以「守護百萬象迷行車安全」為核心訴求舉辦活動，將強制險保障觀念與熱血棒球完美融入。

現場由董事長室日籍秘書長一色浩一擔任開球投手、副總經理徐柏園擔任開球打者，以行動展現對球迷行車安全的高度重視，為全場象迷拉開安全守護的序幕。

身為產險業者，新安東京海上產險長期關注車主權益，並致力落實政府推行投保強制險政策，確保每位車主都能享有基本行車保障。活動當天，現場特別推出球迷專屬互動活動，觀賽同時只須拿起手機掃描播映大螢幕上QR Code，填寫「強制險到期通知預約」表單，憑完成截圖即可至攤位兌換「中信兄弟球員飄帶扭蛋」紀念品，每組車號限兌換一次，限量150 名。

透過這項趣味互動，讓球迷在為中信兄弟應援同時，也能即時檢查自身強制險狀態，避免因忘記續保而衍生罰款或保障空窗，真正將「心安」無縫嵌入金融服務場景中。

從高階主管親自開球揭幕，到百份飄帶扭蛋迅速兌換一空的熱情參與，新安東京海上產險以實際行動證明，守護球迷行車安全並非口號，而是真切的品牌承諾。希望這場結合棒球熱血與行車保障的活動，讓每一位走進球場的球迷，不僅見證精彩賽事，更帶著一份安心的保障返家。