確定駁回新壽！外價金少四成 金管會彭金隆表態：不是會計問題

台新新光金合併後爆發外匯價格準備金（外價金）爭議，金管會主委彭金隆11日首度明確表態，強調外價金是「法定準備」，並非會計準則問題，提存與收回都有法律程序，須經金管會同意。

市場認為，彭金隆此言已正式表明不認同新壽將外價金大幅減少的作法。

台新新光金日前首度召開合併後法說會，揭露新光人壽2026年1月開帳外價金，由2025年底的996億元降到560億元，減少436億元或43.7%。

因外價金列屬負債項目，減少後將直接反映在淨值增加，也引發市場高度關注。

立委賴士葆11日質詢時指出，新壽外價金一夕減少逾四成，金管會態度為何？彭金隆回應，外價金屬法定準備，提撥有法律規定，「這不是會計準則問題」，收回也有一定法律程序，保險局已對外說明得很清楚。

賴士葆說，新壽是否因金控合併而改引用《金控法》而非《保險法》？彭金隆表示，《金控法》規範金控法人、《保險法》規範保險公司，兩者同屬法律位階，並無衝突，「該遵守就要遵守」。

他也進一步強調，外價金不是IFRS或會計準則規定，而是依監理法令提列的準備金，因此收回也須經金管會同意，「法規定得非常清楚」。

金管會已要求新壽提出說明。彭金隆表示，公司可向金管會完整說明，「我沒有龜縮」，後續將依規定處理，但目前無法說明何時定案。

據了解，保險局早在4月中旬即要求新壽更正相關數字。4月底，新壽也被找去說明，主張此次差異主要來自「合併會計」處理。

新光人壽董事長魏寶生強調「一切合法合規」，外價金餘額差異是因合併前後會計基礎不同所致。

換言之，台新方面因此認為，此次外價金減少，是合併後會計基礎改變下的重新衡量結果，並非「收回」準備金；但彭金隆今天表態，並不認同，認為與會計無關。

外價金制度自2012年上路，主要用於因應匯率波動風險。依規定，壽險業在匯兌利益增加、或外幣曝險擴大時，須自盈餘提存準備金。

2025年底前舊制並未設有「收回」機制。直到2026年2月修法後，才新增符合風險承受能力、並經金管會核准後，可申請收回的條件。