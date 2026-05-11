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台新新光金控旗下新壽合併後大降外價準備金 彭金隆明確否決
台新新光金控合併之後，旗下的新光人壽外價準備金提存之爭，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時，給了明確的答覆。彭金隆在答覆立委賴士葆質詢時指出，外價金的提撥：「不是會計準則，而是根據法律提撥的法定準備的問題。」他也強調，準備金的收回有一定的程序，彭金隆的回覆，等於是否決新壽在台新新光金控合併之後使外價準備金縮水近50%的作法。
彭金隆指出，金控法是規範金控公司，保險法是規範保險公司，即使兩家金控合併，合併之後的壽險公司提存外價準備金，也必須依照保險法的規定來執行。
台新新光金控在合併之後，新壽的外價準備金從996億大幅縮水至521億元，劇減475億元，減幅高達47.7%，彭金隆的態度備受矚目，今日是他首次給出明確的回應。
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