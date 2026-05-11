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跨代傳承信託解禁 銀行商品將迎「百花齊放」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
市場預期過去因稅制不明確而停滯的跨代傳承信託業務，下半年將迎來銀行新商品「百花齊放」。 示意圖／ingimage
市場預期過去因稅制不明確而停滯的跨代傳承信託業務，下半年將迎來銀行新商品「百花齊放」。 示意圖／ingimage

信託業界關注多時的「連續受益人信託」課稅爭議，迎來重大突破。信託公會秘書長林志吉表示，財政部預計將在數週內發布函釋，明確相關課稅方式，作為銀行、納稅人與稅捐機關的遵循依據。市場預期過去因稅制不明確而停滯的跨代傳承信託業務，下半年將迎來銀行新商品「百花齊放」。

林志吉指出，連續受益人信託最大的問題，過去並非市場沒有需求，而是銀行擔憂課稅認定不清，導致商品難以推展。尤其高資產客戶對於家族財富傳承、跨世代資產管理需求日益增加，但實務上若課稅方式不明，金融機構往往不敢積極推出長年期信託商品。如今財政部即將發布函釋，可望提供業界明確依循方向。

據了解，此次跨部會協商已針對幾項重要原則達成共識。其中，信託契約須明定存續期間，且最長不得超過100年，以避免信託無限期存續。此外，委託人與受益人對信託財產或收益權不得具有實質控制力，藉此確保信託具備獨立性。至於最終細節，仍待財政部正式函釋定案。

林志吉說明，「連續受益人」的概念並不限於直系血親，除常見的父子、祖孫外，也可以是兄終弟及等旁系親屬，甚至能指定沒有血緣關係的人作為後順位受益人。更重要的是，受益人不必在信託成立當下即存在，例如父親可預先規劃，將尚未出生的孫子列為未來受益人，只要在實際分配信託利益時，該受益人已存在即可。

在商品設計方面，林志吉表示，未來財政部函釋公布後，銀行即可依照函釋原則，自行開發與設計信託商品，無須再逐案送交信託公會審核。信託公會則將扮演輔助角色，預計在財政部函釋定案後，推出「參考契約範本」，提供業界作為商品設計參考。

據了解，目前已有多家大型民營銀行與公股行庫積極研究相關商品，包括國泰世華、中國信託、台北富邦，以及第一銀行、合作金庫、華南銀行等，市場預期在課稅規則明朗後，相關商品將陸續問世。

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