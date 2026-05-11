2025年「財管三雄」排名揭曉 看今年財管競爭突破口

根據統計，台灣2025年「財管三雄」排名出現變化。中國信託銀行以新台幣276.6億元的財富管理手續費收入，穩居市場龍頭；國泰世華銀行則以204.8億元超車台北富邦銀行，躍升第二名；北富銀去年財管手收184.6億元，排名第三。隨著金管會正式鬆綁「連續受益人信託」課稅制度，市場預期，信託與家族傳承業務將成為下一波財管大行競逐的新戰場。

從2025年財管三雄的財管手收成績來看，中信銀除持續穩居市場第一外，財管手收年增率達10.4%。收入結構方面，保險商品仍為最大宗，占比47%；基金占30%；保管與信託業務占5%；債券及其他商品占19%。顯示中信銀目前財管收入仍高度仰賴保險與基金銷售，但信託保管業務已逐步提升。

國泰世華是去年成長速度最快的銀行，財管手收年增率高達28.3%，在「財管三雄」中奪下成長冠軍。其收入結構中，保險商品占比達56%，基金約30%，信託保管約3%，另有8.8%來自證券商品與結構債。國泰世華近年積極深耕高資產客群，加上保險銷售動能強勁，是帶動財管收入快速成長的重要原因。

北富銀去年財管手收則年增12.3%，收入結構相對均衡，保險商品占46.5%，基金占36.5%，股債商品占12.5%，信託占4.6%。北富銀長期深耕高端客群與私人銀行市場，在資產配置與海外投資布局上仍具優勢。

若進一步觀察三大銀行的財管收入結構，保管與信託業務占比普遍偏低，大多僅介於3%至5%之間。銀行主管指出，台灣其實培養不少具國際水準的信託與財管人才，但過去受到法規與稅制限制，家族辦公室與跨代傳承業務發展空間有限，導致不少專業人才轉往新加坡與香港等成熟市場發展。

如今，隨著「連續受益人信託」制度鬆綁，市場認為，台灣有望重新吸引高資產資金與海外信託人才回流。法人指出，未來財管市場競爭關鍵，將不再只是基金或保險銷售能力，而是誰能率先建立完整的家族辦公室、信託傳承與跨境資產管理服務。對於中信銀、國泰世華與北富銀而言，如何擴大信託保管業務規模，可能成為今年財管排名競爭的重要突破口。