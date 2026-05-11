第一桶金先炒股？ 李同榮示警：最終恐「股房雙崩」

台股狂熱，許多民眾申請理財型房貸「貸房入股」，房市趨勢專家李同榮示警，「全民瘋股」已讓銀行信貸結構逐漸失衡，一旦金融市場反轉，恐將「股房雙崩」，引爆本土金融風暴，後果嚴重。

李同榮指出，近兩年來，銀行體系在央行嚴控不動產貸款集中度政策下，持續收緊購屋房貸與建商融資，換屋市場遭到壓抑，但另一方面，銀行卻積極推動「理財型房貸」與各類信用貸款，變相鼓勵民眾貸款投入股市。

所謂理財型房貸，就是將已償還的房貸本金，再轉化成可隨時動用的額度，讓有房族能夠靈活調度資金。理論上，此類產品可作為資金周轉工具，但目前市場現象卻是，大量資金流向股市，形成另類金融槓桿。

李同榮表示，由於股市暴漲，許多年輕人把辛苦存下的第一桶金，原本打算購屋的自備款，現在延後購屋，先將資金全部轉進重押股市，希望透過短線獲利「再賺第二桶金」。

這種現象表面上看似資金活用，實際上卻反映出股市房市四大警訊：包括房市剛性需求被延後、信貸資金過度集中股市、金融體系結構性失衡、市場投機氛圍快速升溫。

而當全民瘋股市，解定存、增房貸，將流動資金集中於單一股市時，市場風險往往也同步累積。

他表示，當前股市投資氛圍已逐漸接近過熱階段，人們不再相信「擦鞋童理論」，但當股市站上3萬點，是獲利七分飽，上了4萬點近九分飽，衝4萬5千點，已十分飽，再衝5萬點，恐會「超飽吐回來」。

李同榮指出，當全民瘋股、甚至連購屋小白都「棄房投股」，市場已進入高危險區，這種瘋股現象若持續發酵，未來會出現兩種結果：

一、股市爆衝後崩盤，房市跟著遭殃

若股市在過度槓桿與瘋狂追價後出現崩跌，將導致大量散戶資金套牢，信貸違約增加，消費信心崩潰，房市購屋動能也陷入急凍狀態。

一旦股市與房市同步轉弱，股房雙崩恐引發金融體系連鎖震盪與風暴，政府最後勢必要出面收拾殘局。

二，若股市高檔震盪後並未崩盤，進入良性修正，大量股市獲利資金開始尋找新的資產避風港時，沉寂已久的房市便可能重新成為資金停泊處。

而未來若出現「資金由股轉房」現象，市場恐重演民國77年間股房資金與地下金融吸金，三股流動資金快速輪動的三種投機景象：一、股市獲利資金湧入房市；二、房價再度遭資金推升；三、投機炒作死灰復燃。

屆時，若政策持續打房，恐壓抑經濟與選情；若政策鬆動，又可能助長資產泡沫，政策將陷入兩難。

李同榮認為，下半年將選舉，對執政黨而言，股市若過熱，選前若無力推升行情，或導致崩盤，容易引發千萬股民的民怨。房市若大跌，也將衝擊民間財富信心，對執政黨選情不利。

因此，預測政府對股市發展最可能採取的策略，將是「先降溫、後維穩」，亦即是在6、7月股市過熱前，適度冷卻市場，避免股市失控暴衝，選前再適度釋出利多穩定股民信心。

房市方面政策方向則將維持，房價適度鬆動、政策就跟著鬆綁。也就是說：不容許房價再度大幅飆漲，但也不希望房市過度崩跌，若市場價格適度修正，政策可能逐步鬆綁

李同榮表示，在房市下修未達滿足點之際，縱使是股市退場，部分資金流入剛需市場以外，也難全部流入房市。當股房雙弱時，流動資金就會轉移至國內超額儲蓄體系或國外基金債券等多元投資。未來，唯有讓市場回歸理性、依循經濟發展基本面脈動，資金穩定合理流動，才是股市房市最健康的發展格局。