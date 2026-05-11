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亞資專區熱 高雄辦公室不好租

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

高雄正變成南台灣金融新重鎮。金管會主委彭金隆表示，亞資中心推動不到兩年，整體資產管理規模（AUM）已暴增8兆元，高雄專區AUM也衝上4,559億元；隨金融業大舉南下，高雄現在連辦公室都「不好租」，顯示高資產財管聚落正快速成形。

彭金隆9日出席「2026縣市政策說明會-高雄首發場」時指出，原先設定前兩年AUM增加4兆元，但截至今年3月底，已從32.56兆元增至40.63兆元，增加8.07兆元，達標率逾200%。

依金管會規劃，亞資中心四年目標為增加14兆元、六年增加30兆元，2030年整體AUM目標上看62.56兆元，目前成長速度已超乎預期。

金管會同步揭示高雄專區最新成績單。截至3月底，已有21家銀行進駐，高資產客戶達3,736人，AUM達4,559億元，單季大增67%。

其中，家族辦公室業務爆發最明顯。累計已辦理139家家辦，受託管理資產達802億元，單季暴增83%，反映富豪戶與家族傳承需求正快速往高雄集中。

授信融資業務也同步放量。專區已累計辦理2,314件授信案，融資餘額417億元，季增近1.4倍；跨境金融服務則已開始出現海外分行帳戶等業務。

彭金隆 高雄 金管會

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