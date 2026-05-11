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銀行搶推繳稅信貸方案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

年度報稅季到來，銀行紛紛推出信用貸款優惠方案，如台北富邦銀行、永豐銀行、玉山銀行等，提供繳稅信貸首期利率低至0.01%；王道銀行則推出10年期個人信貸，協助民眾輕鬆完成繳稅大事。

北富銀指出，針對有短期資金需求的民眾，報稅期間透過線上申辦北富銀信貸，可享首期利率0.01%、手續費減免2,000元優惠，且申請流程簡便、快速核貸撥款，協助民眾更從容因應報稅期間的資金安排。

永豐銀表示，旗下永豐數時貸、軍公教尊榮信貸、醫護信貸及永豐私房錢等，結合政府MyData個人化資料自主運用平台，免自行上傳收入證明、24小時線上申辦。其中，永豐數時貸最高額度800萬元、首期年利率0.01%、手續費0元起，另DAWHO客戶申貸，最高享現金回饋2,000元。

玉山銀即日起推出「稅月如意，好利綻放」信貸活動，6月30日前申請玉山信用貸款除享首期利率0.01%、貸款費用最高減免6,000元，還有機會抽中Apple iPad Air等好禮。

遠東商銀Bankee社群銀行推出 24 小時線上申貸的 Bankee 挑戰型信貸，完成對保後資金最快30分鐘即可入帳；借款人只要在貸款期間準時還款，貸款結清後還可退還50%已繳利息。

華南銀提供多元信貸方案，利率最低2.23%起，另針對小資族提供首期利率0.01%專案，最長可分七年攤還，即日起至5月29日止，凡線上申辦任一信貸方案，且所得總額達100萬元以上，即可享有手續費2,999元起限時優惠。

王道銀則推出10年期個人信貸，貸款年利率最低2.25%起，申貸金額最低新台幣50萬元起，最高500萬元。

北富銀 永豐銀 玉山銀行

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