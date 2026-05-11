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公股金控看好 AI 基建持續吸金

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

台股總市值近來一舉超越英國、加拿大，躍升成為全球第六大資本市場。公股金控上季大動作加碼台積電（2330），行庫主管看好，AI基礎建設已擴散至相關次產業，可望持續吸金。

公股銀行分析，除了台股具備完整的AI基建產業外，在政策釋出利多之下，台股大盤有望在年內上看43,000點。

公股銀行指出，台積電上個月舉行法說會，第2季小幅上調營收及淨利預測，美元計價全年營收成長展望由先前預測的「接近30%」上調成「將超過30%」，明確的營收前景為台股AI供應鏈帶來定錨效應。

不過，公股銀行認為，台股能夠持續創高的主因，並非來自台積電的單一貢獻，而是AI基礎建設已擴散至相關次產業，除了核心主軸的半導體先進製程外，主流看好的次產業包含伺服器代工、液冷散熱、電源供應、高階電路板材料、矽光子等，隨著AI供應鏈高成長，有望持續吸引資金投資。

另一方面，隨著金管會在4月下旬宣布，放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股的投資比率限制，由原先的淨資產價值10%上限，有條件調高至25%。

公股銀行投研團隊也表示，由於台積電占台股權重高，該條款將直接受惠在台積電股票交易上，若以台積電每漲跌1元約影響大盤8.5點推算，以目前台積電股價平均目標價約2,600元，意味台灣加權指數在年內有機會上看43,000點。

台股 營收 台積電

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