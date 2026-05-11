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四公股金控加碼台積股 臺灣金Q1買逾1,400張最多

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）股價在今年第1季上漲13.5%，公股金控包括臺灣金、第一金（2892）、兆豐金（2886）、華南金（2880）在上季加碼台積持股，其中，臺灣金加碼逾1,400張最多，第一金也加碼超過400張，兆豐金及華南金分別增持超過200張及超過80張；反觀，合庫金（5880）則在上季減持台積超過800張；另外，權值股當中，五家公股金控同步在上季增持廣達（2382）；至於合庫金、兆豐金、第一金則減碼鴻海（2317）股票。

華南金、兆豐金、第一金、合庫金分別在去年第4季增持台積電股票後，根據各公股金控最新公告，今年首季包括第一金、兆豐金、華南金仍持續加碼台積電，臺灣金則在去年第4季減碼台積電後，今年第1季轉為買方。隨著台積電第1季單季上漲13.5%，加上公股金控首季多增持台積，也帶動持股市值水漲船高。

公股金控持有台積電市值概況
公股金控持有台積電市值概況

根據《金控法》第46條規定須公告資訊，截至今年第1季底，臺灣金持有台積電股票水位104.5億元，持股水位為公股金控最高；其次是合庫金73.3億元、兆豐金則持股台積電水位44.6億元；第一金及華南金則分別持有台積電市值約25.2億元及18.3億元；若與2025年第4季相比，臺灣金單季增加35.3億元、第一金增加10.6億元、兆豐金增加9.7億元、華南金增加3.5億元，合庫金則單季減少約4億元。

若以第1季底市值及股價推算持股張數，其中，臺灣金第1季底持有台積電約5,939張，與上季相比，單季加碼1,477張最多；第一金第1季底持有台積電約1,435張，單季加碼493張居次；兆豐金持有台積電約2,535張，單季約增加284張；華南金則持有台積電約1,043張，單季約增加88張；至於合庫金持有台積電約4,170張，與上季相比，單季約減持828張。

在其他大型權值股方面，五家公股金控上季持有廣達部位則同步增加，其中，兆豐金持有廣達持股水位38.8億元、臺灣金32.9億元、華南金18.6億元，第一金及合庫金持股水位則落在10億元以下；進一步推算持有張數，與前一季相比，華南金單季增持4,145張最多、臺灣金增加3,177張居次，第一金也增加超過500張、兆豐金增加約200張、合庫金增加60餘張，等於五家公股金控同步在第1季加碼廣達。

相較之下，除了華南金在大額交易名單內未見鴻海持股之外，其餘四家公股金控都有揭露鴻海持股水位，包括合庫金、兆豐金、第一金皆在第1季減碼鴻海股票，其中，合庫金大砍1.1萬張最多、兆豐金減持約140張、第一金減持百張以下；至於臺灣金則是在第1季增持鴻海約924張。

金控 兆豐金 合庫金

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