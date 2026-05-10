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金融三業大爆發！首季狂賺3710億刷高 壽險崛起改寫獲利版圖

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布，2026年首季金融三業稅前盈餘衝上3,710億元、年增37%，寫史上同期新高。圖／本報資料照片
金管會公布，2026年首季金融三業稅前盈餘衝上3,710億元、年增37%，寫史上同期新高。圖／本報資料照片

金融業獲利版圖正在改寫。金管會公布，2026年首季金融三業稅前盈餘衝上3,710億元、年增37%，寫史上同期新高。銀行、證期投信同步創高，保險業也寫近四年同期最佳，顯示金融三業獲利動能全面轉強，不再只靠銀行獨撐。

從獲利結構觀察，今年最大變化，不只是「賺很多」，而是金融三業同步轉強。

近年金融業獲利多由銀行撐盤，占比常超過六成；但今年首季銀行獲利占比已降到51%，保險業占比則逼近三成，顯示壽險業接軌IFRS17後，保險本業獲利穩定度正在提升。

銀行業首季稅前盈餘1,952億元、年增28.5%，續寫史上同期新高。其中，本國銀行大賺1,743億元，同寫新高並貢獻近九成獲利，主因是利息收入與手續費收入同步增加。

金融圈指出，AI帶動企業資金需求升溫，加上財管動能續強，成為銀行獲利成長主因。

證券期貨投信業則成為首季「爆發力最強」的產業。前三月大賺675.6億元、年增1.64倍，刷新史上同期新高。

其中，券商獲利最亮眼，前三月賺542億元、年翻2.3倍。AI熱潮推升台股價量齊揚，券商自營收益暴增五倍；投信業也受惠ETF與基金規模擴大，帶動經理費收入成長。

保險業則繳出IFRS17接軌後的新成績單。前三月稅前盈餘1,082億元、年增16%，創近四年同期新高。其中，壽險業賺964億元，產險業賺118億元，雙雙走高。

金融圈分析，IFRS17上路後，CSM（合約利潤）開始穩定釋放，讓壽險業獲利不再過度依賴資本利得，保險本業收益穩定度明顯提升。

換言之，金融業獲利模式，正從過去高度仰賴資本市場，逐步轉向「銀行利差＋AI資本市場＋保險本業」三軸驅動的新結構。

展望第二季，金融圈指出，4月油價仍在高檔震盪，但全球股市卻續創高、美元和美債變動有限，顯示市場已逐漸淡化美伊戰事衝擊，重新回到基本面定價。尤其台灣3月出口高度成長，反映AI需求與企業接單仍相當強勁。

不過，法人也提醒，4月行情快速反彈，代表風險偏好修復偏快，波動可能隨之放大。全球股債波動加劇，恐將牽動金融業投資收益表現，尤其壽險業對市場評價變化仍最敏感。

壽險業 銀行業 金管會 金融業

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