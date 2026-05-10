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亞資中心吸金8兆！高雄成富豪新聚落 彭金隆：辦公室難租

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

高雄正變成南台灣金融新重鎮。金管會主委彭金隆表示，亞資中心推動不到兩年，整體資產管理規模（AUM）已暴增8兆元，高雄專區AUM也衝上4559億元；隨金融業大舉南下，高雄現在連辦公室都「不好租」，顯示高資產財管聚落正快速成形。

彭金隆9日出席「2026縣市政策說明會－高雄首發場」時指出，原先設定前兩年AUM增加4兆元，但截至到今年3月底，已從32.56兆元增至40.63兆元，增加8.07兆元，等於提前翻倍達標，達標率逾200%。

依金管會規劃，亞資中心四年目標為增加14兆元、六年增加30兆元，2030年整體AUM目標上看62.56兆元，目前成長速度已「超乎預期」。

金管會同步揭示高雄專區最新成績單。截至3月底，已有21家銀行進駐，高資產客戶達3736人，AUM達4559億元，單季大增67%。

其中，家族辦公室業務爆發最明顯。累計已辦理139家家辦，受託管理資產達802億元，單季暴增83%，反映富豪戶與家族傳承需求正快速往高雄集中。

授信融資業務也同步放量。專區已累計辦理2314件授信案，融資餘額417億元，季增近1.4倍；跨境金融服務則已開始出現海外分行帳戶等業務。

彭金隆強調，高雄專區不只是金融試辦區，而是希望把高資產財管、家族辦公室、跨境金融與國際資金服務集中發展，打造南台灣金融新聚落。

他透露，隨金融機構陸續南下，高雄商辦需求明顯升溫，「現在辦公室都不太好租」，顯示金融業已開始真正布局高雄，而不再只是觀望。

高雄擁有半導體產業、新富階級與隱形冠軍企業聚落，加上地方政府積極推動，目前已有56家金融機構進駐，另有六家申請中。預估今年底將新增250至300名高薪金融人才，並進一步帶動商辦、住宅與消費市場升溫。

金管會 彭金隆 高雄

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