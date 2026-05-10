股市多頭助攻 金融三業首季獲利近3710億元飆同期高
台股今年屢創新高，儘管美伊戰爭2月底爆發，導致資本市場震盪影響3月獲利，但無礙銀行、證券期貨業首季獲利衝上同期新高，證券業首季獲利更成長225%。金融三業今年第1季獲利達新台幣3709.97億元，年增37.09%，超越2021年首季的3176.3億元、改寫歷年同期新高。
金管會公布金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。
金管會統計顯示，銀行業今年第1季累計稅前盈餘1952.4億元，再創歷年同期新高，年增28.5%，且本國銀行獲利1742.8億元，也創下歷年同期新高，年成長20.5%。金管會銀行局副局長張嘉魁說明，銀行業3大獲利來源，包括利息、手續費與投資淨收益都增加。
國銀業者分析，台灣受惠AI與半導體產業出口暢旺，經濟成長表現強勁，帶動存放款業務明顯成長，加上今年初資本市場表現佳，財富管理業務帶動手續費收入，推升獲利表現。
保險業今年第1季稅前盈餘1082億元，年增16%。其中，壽險業獲利964億元，年增13.5%；產險業稅前盈餘118億元，同步年增43.9%。
金管會官員說明，保險業今年因接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約），本業獲利都相對穩健，3月受美伊戰火衝擊，壽險業投資收益受影響，3月獲利由盈轉虧。
台股今年屢創新高，帶動證券期貨業首季稅前盈餘達675.57億元，創下歷年同期新高，年增164%。其中，證券商大賺542.33億元，年成長達225%；投信業獲利99.89億元，年增49.94%；期貨業33.35億元，年增47.05%。
金管會證期局主秘王秀玲指出，今年首季台股表現佳，成交熱絡也帶動整體券商收入，投信業則因資產管理規模上升，挹注經理費收入。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。