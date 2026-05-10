股市多頭助攻 金融三業首季獲利近3710億元飆同期高

王道銀行昨（1）日舉行線上法說會，針對中東曝險，總經理李芳遠指出，王道銀行在中東地區的曝險金額低，主要持有中東區域大型企業或具政府背景金融機構的高信評債券，持有部位占本行總債券部位不到1%，占比僅有0.76%，也無任何中東地區的授信部位，因此曝險可控，另外，客戶目前也維持正常。

2026-04-02 01:51