遠雄人壽推女性專屬保單 打造全方位醫療防護網

在照顧家人、扮演多重角色的日常裡，女性總習慣把愛與時間留給別人，卻經常忽略了自己的健康與需求。遠雄人壽提醒，每一位媽媽、每一位女性，都是家庭最重要的支柱；唯有先照顧好自己，才能更安心地守護所愛的人。遠雄人壽也推出女性專屬保單，可一次整合癌症、婦女特定手術與意外骨折等保障需求。

根據衛生福利部國民健康署癌症登記報告顯示，乳癌已連續多年位居台灣女性癌症發生率第一位，平均每36分鐘就有一名女性罹患乳癌；此外，子宮體癌、卵巢癌與子宮頸癌等婦科癌症威脅也不容忽視。隨著醫療科技進步，高階標靶藥物與自費療程需求增加，女性更需要及早建立完善的健康保障。

遠雄人壽表示，現代女性面臨的健康風險更加多元，保險規劃也應跳脫傳統癌症險框架。透過女性專屬保單，可一次整合癌症、婦女特定手術與意外骨折等保障需求，並針對女性好發癌症，加碼保障，打造專屬女性的醫療防護網。

在保障規劃上，建議女性可優先檢視以下幾大重點，第一，癌症分級給付機制：從初期、輕度到重度癌症皆有對應保障，協助及早治療、降低醫療負擔。第二，女性高發癌症強化保障：針對乳癌、子宮頸癌、卵巢癌等女性常見癌症，提供更進一步的保障支持，作為高額醫療與自費療程的重要後盾。第三，婦女特定手術與日常意外骨折保障：針對因生產或老化產生尿失禁或子宮脫垂等困擾，規劃女性特定手術保障。另一方面，貼心納入熟齡女性日常生活最需要的意外骨折防護。第四，重度癌症保費豁免機制：若罹患重度癌症，可豁免後續保費，減輕治療期間家庭經濟壓力，讓保戶安心專注於治療與休養。

從新手媽媽、職場女性，到肩負上下照顧責任的三明治世代，女性在人生不同階段持續付出，也承擔著家庭最重要的守護角色。遠雄人壽鼓勵每位女性，除了照顧家人，也別忘了善待自己。透過完善且具女性專屬特色的醫療保障規劃，為未來預先建立安心後盾，讓每一步人生，都能更從容、自信地前行。